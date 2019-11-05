Ноябрьское обновление безопасности Android теперь доступно почти для всех смартфонов Pixel

Ноябрьское обновление безопасности Android уже доступно для Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL и Essential Phone. В этом списке отсутствуют Pixel и Pixel XL первого поколения, поскольку эти устройства больше не поддерживаются компанией Google. Данное обновление включает несколько улучшений, в том числе исправление проблем с частотой обновления (90 Гц) дисплея Pixel 4.

Начался новый месяц, а это означает выход обновлений для Android... только если ваш смартфон – не Pixel или Pixel XL.

Google выпустила ноябрьское обновление безопасности для Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL и Essential Phone. В этом списке больше нет Pixel и Pixel XL, которые в прошлом месяце получили своё последнее обновление системы безопасности, после чего Google прекратила поддержку столь старых устройств.

В ноябрьском обновлении есть несколько улучшений, в их числе: оптимизация работы функции Google Assistant Hotword в Pixel 2 и Pixel 3, повышение качества воспроизведения нижнего динамика Pixel 3 и прочие моменты для стабильной работы системы.

Есть и улучшения, предназначенные для Pixel 4 и Pixel 4 XL. Пункт «Улучшения плавности отображения» может быть предназначен для того самого дисплея с частотой 90 Гц вызвавшего много дискуссий. Внимательные пользователи заметили, что у Pixel 4 и Pixel 4 XL частота обновления дисплея снижается до 60 Гц (или даже 30 Гц) в фоновом режиме или во время работы определенных приложений. Также было замечено, как то же самое происходит при снижении уровня яркости до 75% или меньше.

После получения информации о проблеме Google пообещала обновление, которое позволит пользователям включать режим 90 Гц, не прибегая к настройкам разработчика. Похоже, что решение этой самой проблемы включено в ноябрьское обновление системы безопасности.

Essential также начала распространять обновление безопасности на смартфоны PH-1. Что бы там ни говорили об Essential Phone, их политика обновлений программного обеспечения, обеспечивающая поддержку устройства достаточно длительное время после выпуска, заслуживает восхищения.

Если вы - обладатель Pixel или Essential Phone и успели получить последнее обновление, то поделитесь с нами своими впечатлениями. Как изменился режим 90 Гц в Pixel 4? Мы ждём ваши мнения в комментариях ниже.