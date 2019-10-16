Новинки от компании Google: смартфон Pixel 4, ноутбук Pixelbook Go, наушники Pixel Buds 2 и не только

Тем не менее, самой ожидаемой новинкой, утечки о которой то и дело появлялись в Сети, был смартфон Pixel 4, а также его старший брат Pixel 4 XL. То, что было известно ранее полностью подтвердилось, так что с характеристиками этих устройств вы можете ознакомиться по данной ссылке. К тому списку можно добавить лишь небольшие уточнения: например, частота экрана в 90 Гц во время простоя падает до 60 Гц, есть возможность записывать slow-motion в Full HD (120 к/с) и 4К-видео (30 к/с), кроме двух основных сенсоров камеры есть дополнительный третий – для измерения глубины, имеется защита по стандарту IP68, беспроводная зарядка и т.д.

Приятно, что семейство Pixel сохраняет свой стиль и дизайн: в новых смартфонах нет ни вырезов на экране, ни выдвижных камер – всё по старинке, в полоске сверху над дисплеем (собственно, там и разместилась 8-МП фронтальная камера с ещё одним датчиком глубины). Естественно, главной изюминкой новой серии стал радар Soli, который обеспечивает жестовое (или, вернее, воздушное) управление устройством. Эта функция несёт в себе и неплохой развлекательные потенциал (анимированный Пикачу с фоновой заставки может помахать вам в ответ), правда, доступна она будет не во всех странах.

Что ж, если подытожить долгую историю утечек о Pixel 4, то: смартфон действительно получил две симки, но не «SIM+SIM», как когда-то обещалось, а традиционные «SIM+eSIM»; Google действительно перешла от одной камеры – к двум, а вот с мятным цветом как-то не срослось. Кстати, особо смелые фанаты когда-то разглядели на рендере Pixel 4 время (11:11), которое посчитали отсылкой к ноябрьскому релизу. Что ж, как видим, эта гипотеза действительно оказалась «притянутой за уши».

Цены на Google Pixel 4 и Pixel 4 XL составляют $800 и $900 соответственно, если речь идёт о варианте с хранилищем на 64 ГБ; версия со 128-ГБ накопителем будет на $100 дороже в обоих случаях. Продажи начнутся 24 октября.

Интересно, что голосовой помощник Google Assistant также получил обновление: теперь он работает настолько быстро, что может обработать несколько ваших запросов сразу. Дело в том, что на каждый он тратит лишь пару секунд, сразу выводя необходимые результаты на экран. И это не единственная платформа, получившая минуту славы на мероприятии Made by Google 2019. Между делом упомянули и наделавшую шуму Google Stadia, которая будет запущена уже 19 ноября.

