Новая линейка смартфонов Google Pixel получит поддержку двух сим-карт

Бренд Google Pixel не только создал смартфон с лучшей селфи-камерой на рынке или доказал, что одного объектива вполне достаточно для качественного фото, но, также, начал захват «новых территорий», добавив поддержку второй физической сим-карты.

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Ресурс XDA и официальный аккаунт Google в Twitter подтвердили информацию о том, что в Pixel 4 можно будет одновременно использовать две сим-карты, однако многие пользователи поняли это как наличие в устройстве поддержки дополнительной eSIM. Поэтому представители компании были вынуждены сообщить, что речь идёт именно о физических сим-картах.

Догадка пользователей была основана на уже существующей в некоторых моделях Pixel двухсимовости по типу «SIM+ eSIM», однако в новой линейке устройств поисковый гигант решил применить совсем другой формат. Что ж, решение оставить в смартфоне одну камеру и применить технологии машинного обучения, вместо добавления одного или двух дополнительных модулей оказалось вполне удачным, поэтому, будем надеяться, что добавление слота для второй сим-карты также улучшит продажи компании.

Кстати, о продажах: судя по данным ресурса Strategy Analytics бренд Google Pixel показал самые большие показатели прироста продаж среди всех компаний-производителей смартфонов на рынке США. Конечно, это не говорит о том, что Pixel стал самым продаваемым устройством на американском рынке и обогнал всех конкурентов, однако то, что он вырывается в лидеры – несомненный факт.