Штурмовик, а не панда: новые рендеры следующего флагмана Google, Pixel 4
Google по-прежнему держит дизайн Pixel 4 в секрете, но это не останавливает Джонаса Дэнерта (Jonas Daehnert) под ником @PhoneDesigner в Twitter, от создания целого набора рендеров грядущего смартфона. По сути, это расширенная версия полюбившего многим дизайна недельной давности, только теперь это не «пандафон», а стиль штурмовиков.
Дэнерт подчеркивает, что это просто авторские концептуальные отрисовки, и они могут отличатся как от недавних утечек, так и от финальных версий устройств. Они показывают, как, вероятнее всего, будут расположены двойные камеры нового Pixel 4. Также, дизайнер предполагает, что модуль камер будет немного выступать над корпусом, что неплохо сочетается с глянцевой черной поверхностью задней стороны устройства.
Кроме того, если разместить лоток для SIM-карты на нижней стороне рамы, левая грань смартфона будет абсолютно чистой и гладкой. Дэнерт также сделал акцент на кнопке питания, использовав текстуру, как в HTC 10. Правда, в окончательном дизайне текстурированная отделка вряд ли появится, но кнопка всё равно будет самым ярким элементом на устройстве. А как вы думаете, какой концепт больше подходит новому Pixel 4 с рендеров: панда, или штурмовик?