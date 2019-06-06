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Штурмовик, а не панда: новые рендеры следующего флагмана Google, Pixel 4

Концепт Pixel 4 в расцветке штурмовиков пользуется популярностью в Сети. (Изображение: Jam-Wah)
Концепт Pixel 4 в расцветке штурмовиков пользуется популярностью в Сети. (Изображение: Jam-Wah)
Новый набор великолепных рендеров Pixel 4 (всё тот же концепт, но уже не панда, а штурмовик) наверняка уже увидели даже дизайнеры из Google. Кажется, и сам император Палпатин был бы в восторге.
by Alex Alderson, 06.06.2019
Google Nexus / Pixel слухи Android телефоны сенсорный

Google по-прежнему держит дизайн Pixel 4 в секрете, но это не останавливает Джонаса Дэнерта (Jonas Daehnert) под ником @PhoneDesigner в Twitter, от создания целого набора рендеров грядущего смартфона. По сути, это расширенная версия полюбившего многим дизайна недельной давности, только теперь это не «пандафон», а стиль штурмовиков.

Дэнерт подчеркивает, что это просто авторские концептуальные отрисовки, и они могут отличатся как от недавних утечек, так и от финальных версий устройств. Они показывают, как, вероятнее всего, будут расположены двойные камеры нового Pixel 4. Также, дизайнер предполагает, что модуль камер будет немного выступать над корпусом, что неплохо сочетается с глянцевой черной поверхностью задней стороны устройства.

Кроме того, если разместить лоток для SIM-карты на нижней стороне рамы, левая грань смартфона будет абсолютно чистой и гладкой. Дэнерт также сделал акцент на кнопке питания, использовав текстуру, как в HTC 10. Правда, в окончательном дизайне текстурированная отделка вряд ли появится, но кнопка всё равно будет самым ярким элементом на устройстве. А как вы думаете, какой концепт больше подходит новому Pixel 4 с рендеров: панда, или штурмовик?

(Изображение: Jonas Daehnert)
(Изображение: Jonas Daehnert)
(Изображение: Jonas Daehnert)

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Twitter

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Alex Alderson, 2019-06- 6 (Update: 2019-06- 6)

 