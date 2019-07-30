Google раскрывает новые подробности о Pixel 4, намекая на ноябрьский релиз

Google снова занялась рекламной кампанией предстоящей серии Pixel 4. Вы ещё помните проект Soli? Что ж, Google решила сделать его частью Pixel 4, и только сейчас, за несколько месяцев до официального релиза, цифровой гигант наконец показал, что именно скрывается за этим названием.

Google рекламирует свой следующий флагман не так, как это принято у большинства производителей. В то время как известные компании публикуют пресс-релизы, умалчивая об утечках и слухах перед грандиозным анонсом, Google выдает в Интернете информацию о новинке по крупицам, задолго до ожидаемого выпуска Pixel 4. Ранее она показала устройство в своем Twitter-аккаунте @madebygoogle, но лишь теперь поделилась тем, что же будет делать чип-радар Soli.

Soli - это «радар, чувствительный к движению», который преобразует жесты, сделанные перед Pixel 4, в действия, которые «позволяют менять треки, откладывать сигнал будильника и сбрасывать телефонные звонки». Google называет это Motion Sense, хотя, очевидно, функция будет доступна лишь «в некоторых странах, где будет [продаваться] Pixel», поэтому ожидается, что в США и других англоязычных странах Motion Sense появится как минимум на несколько месяцев раньше, чем в других странах. В Pixel 4 чип Soli расположен рядом с двумя ИК-камерами, а также дополнительными датчиками для 3D-аутентификации лица. Google утверждает, что Soli способен автоматически «включить датчики разблокировки лица», когда вы только потянулись к Pixel 4, что должно сделать разблокировку устройства по лицу быстрее, чем у iPhone XS и Mate 20 Pro. К тому же Google очень серьезно подходит к безопасности: Pixel 4 хранит изображение вашего лица на своем чипе безопасности Titan M. Более того, любые данные, полученные Soli, «обрабатываются на самом телефоне» при этом они «никогда не сохраняются и не передаются другим службам Google».

Пресс-релиз и сопутствующее видео на YouTube также содержат несколько деталей будущего Pixel 4. Во-первых, устройство будет иметь кнопку питания контрастного цвета, как и все предыдущие смартфоны Pixel. Во-вторых, на левом краю экрана (на изображении ниже) видна тонкая серая полоска, размещённая ближе к середине, которую мы не видели ни в одной бета-версии Android Q. Похоже на новую панель жестов в Android Q, поэтому будет интересно узнать, предусмотрела ли Google кастомизацию этой функции.

Кроме того, на YouTube показано, как женщина меняет треки в неизвестном музыкальном приложении. Это вполне может быть обновленная версия Google Play Music, хотя пользовательский интерфейс сильно отличается от текущей версии; либо же это что-то совершенно новое. Кстати, в видео также можно заметить небольшую анимацию вверху экрана, появляющуюся после каждого успешного жеста Motion Sense, что довольно удобно. Последняя гипотеза, возможно, несколько притянута за уши, но на фотографии из пресс-релиза смартфон показывает время 11:11. Может быть, это намек на анонс 11 ноября?