Появление умных часов Fossil может означать, что Pixel Watch в этом году не будет

Business Insider опубликовал новый отчёт, в котором речь идёт о разработке умных часов Google. В нём также описывается «секретная» технология, приобретенная у компании Fossil, помогающая создать гибридные устройства, которые работают не на чистой ОС Wear, чего многие ожидали от первого поколения Pixel Watch.

Издание Business Insider опубликовало отчёт о планах Google на умные часы. Однако самое интересное в этой заметке – сообщение о том, что запуск первого устройства такого типа не состоится в октябре 2019 года вместе с серией смартфонов Pixel 4, как это ожидалось ранее. Причина тому – компания Fossil, разработка которой была куплена гигантом электроники из Маунтин-Вью за 40 миллионов долларов ещё в январе.

Технология, о которой идёт речь, похоже, уже успела дебютировать в новых устройствах, доступных для предварительного заказа через ту же компанию Fossil. Умные часы известные как Fossil Collider DIANA содержат в названии аббревиатуру «DIANA», также встречающуюся в отчёте Business Insider, а состоит она из двух слов – цифровой и аналоговый (англ "digital and analog").

Это означает, что над e-ink экраном присутствуют физические элементы (стрелки). Похоже, именно за эту технологию Google и заплатила свои миллионы - хотя продавец, по-видимому, сохранил за собой право использовать гибридный дисплей и в устройствах своего бренда.

Соответственно, в отчёте упоминается, что Pixel Watch первого поколения также могут стать DIANA-устройствами и, следовательно, отказаться от использования Wear OS. В статье также утверждается, что это не первый случай, когда продукт претерпевает столько изменений.

Например, в 2016 году, когда Google находилась на заключительной стадии разработки часов собственного бренда, сотрудничая при этом с LG, Рик Остерло (Rick Osterloh), который в то время был главой отдела аппаратного обеспечения компании, решил закрыть этот проект: по-видимому, он посчитал, что устройство не отвечает стандартам Google.

Другими словами, дизайн часов не соответствовал принципу «сочетания и согласованности» с другими устройствами, созданными Google. Более того, Остерло якобы утверждал, что часы могут даже подорвать репутацию бренда, если будут выпущены под его именем, да и в любом случае они плохо синхронизировались со смартфонами компании.

Тем не менее, данный продукт всё же вышел на рынок, правда, под названием LG Watch Sport и Watch Style (очевидно, Google очень хотела представить Android Wear 2.0 хоть на каких-нибудь часах). Таким образом, новые часы Pixel Watch, если они действительно находятся в разработке, не будут выпущены до тех пор, пока производитель не сочтёт их идеальными, что, похоже, ещё не произошло.