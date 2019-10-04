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Скоро Chromebook можно будет восстановить с помощью Android-устройства

Chromebook может получить новый метод восстановления в ближайшее время. (Источник: MobileSyrup)
Chromebook может получить новый метод восстановления в ближайшее время. (Источник: MobileSyrup)
ПК с Chrome OS имеют много преимуществ; однако один из их главных недостатков – это необходимость использовать внешние носители для восстановления системы. Похоже, что теперь Google разработала альтернативный метод: восстановление Chromebook через телефон Android. Эта процедура может быть осуществлена только с помощью специальной комбинации клавиш.
Deirdre O Donnell | 04/10/2019
Android Chromebook планшетофоны телефоны планшеты Software

Использование Chromebook имеет много преимуществ: например, все файлы можно сохранить в облаке, благодаря чему возможный сбой ПК становится гораздо меньшей проблемой. Однако, если такой сбой происходит, пользователю необходимо иметь под рукой другой носитель для восстановления системы своего устройства. Он необходим для загрузки важных пользовательских файлов в случае внезапного сбоя.

Тем не менее, Google смогла придумать альтернативный метод для восстановления Chromebook. Не сложно догадаться, что для этого всё-таки требуется ещё одно устройство, но уже на платформе Android. Новая публикация в Chromium OS Gerrit описывает метод, с помощью которого можно восстановить ПК через смартфон. Требуемая комбинация клавиш для этой процедуры: Ctrl+P.

В описании отмечается, что «восстановление через Android-устройство может быть потенциально опасным для других USB-устройств». Вот зачем существует дополнительная верификация и необходимость нажатия специальной комбинации клавиш. К тому же, поговаривают, что процедура происходит лишь после проверки того, что Android-устройство защищено и надёжно.

Неясно, когда новый путь восстановления Chromebook будет доступен в ОС (если он вообще там будет). Кроме того, в настоящее время нет никаких данных касательно того, каким образом Google планирует наладить его работу с Android. Тем не менее, есть предположение, что компания может сделать простое и удобное приложение, доступное в магазине Play Store, когда придёт время.

Источник(и)

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Deirdre O Donnell, 2019-10- 4 (Update: 2019-10- 4)

 