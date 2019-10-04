Microsoft SQ1: модифицированный Snapdragon 8cx, встроенная графика в два раза мощнее, чем у Intel Core 8 поколения

Новый ARM-процессор SQ1 Microsoft создавала в сотрудничестве с Qualcomm. Он представляет собой модификацию Snapdragon 8cx со встроенным LTE модемом, частотой 3 ГГц и более мощной графикой Adreno 685 (2.1 TFLOPS). Сообщается, что в операциях машинного обучения (ИИ) производительность составляет 9 TFLOPS. Кроме того, SQ1 будет эксклюзивом для Surface Pro X.

После анонса Microsoft Surface Pro X компания Microsoft также отдельно рассказала о своем новом ARM процессоре SQ1. Данный чип производится по 7-нм техпроцессу, обладает 7-Вт TDP и разрабатывался в тесном сотрудничестве с Qualcomm; по факту, данный процессор представляет собой модифицированную версию Snapdragon 8cx с улучшенной встроенной графикой (у Snapdragon 8cx была Adreno 680, а в SQ1 будет Adreno 685).

SQ1 содержит восемь процессорных ядер, которые способны работать с частотой до 3 ГГц. Графика Adreno 685 обладает производительностью в 2.1 TFLOPS (вероятно, FP16) — то есть, в два раза выше, чем у встроенной видеокарты процессоров Intel Core 8 поколения, что впечатляет, учитывая габариты Surface Pro X. SQ1 также обладает в три раза более высоким соотношением производительности на ватт, в сравнении с 15-Вт четырехъядерными чипами Intel Coffee Lake, что устанавливались в Surface Pro 6. Как это кажется на реальном быстродействии, мы увидим только когда устройство окажется у нас на обзоре. Кроме того, уточняется, что SQ1 в норме работает с 7-Вт TDP, но кратковременно способен повышать этот показатель до 15 Вт.

В Qualcomm говорят, что графические возможности SQ1 эксклюзивны для данного процессора и не появятся в стандартных предложениях компании. Кстати, еще одной интересной особенностью SQ1 является производительность при обработке ИИ-алгоритмов: 9 TFLOPS (аналогичный показатель у Snapdragon 855). Данный функционал может использоваться для распознавания лиц/объектов, оптимизации автономности и т.д. Однако, насколько от этого улучшиться работа обычных приложений, пока неизвестно.

Несмотря на то, что SQ1 потребовал сотрудничества между Microsoft и Qualcomm на высшем уровне, успех Surface Pro X пока не столь очевиден. Windows 10 on ARM (WoA) имеет ряд недостатков, которые сдерживают ее рост даже несмотря на то, что многие приложения были оптимизированы под архитектуру ARM64, а другие производители, такие как Asus, Lenovo и HP также выпускали устройства с WoA.

Кроме того, Adreno 685 поддерживает только DirectX 12 API, а значит широкий набор игр на OpenGL автоматически выбывает из списка. Тем не менее, в Microsoft говорят о широких возможностях, которые это компенсируют - запуск различных современных веб-приложений и возможность подключения двух 4K дисплеев, за счет высокой производительности графики.