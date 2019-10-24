Новое исследование от Qualcomm показывает преимущества 5G перед 4G в 2019 году

Qualcomm заказала исследование у компании SRG (Signals Research Group) касающееся производительности, эффективности и простоты использования 5G в тех странах и городах, где уже появился новый стандарт связи. Сообщается, что эффективность 5G в 10 раз превышает аналогичный показатель 4G/LTE, а скорость нового стандарта – в пять раз больше, чем у предшественника.

Qualcomm, в настоящее время стала сторонником перехода на 5G, обнародовав результаты исследования, проведенного от её имени компанией Signals Research Group (далее SRG). Этот проект длительностью в неделю включал в себя изучение количественных показателей 5G-данных, переданных как с территории тех городов США, в которых уже действует новый стандарт, так и из других стран, включая Великобританию, Швейцарию и Южную Корею. Результаты показали, что там новый формат уже набирает популярность, а обычный 4G/LTE – теряет позиции.

SRG обнаружила, что внедрение 5G существенно улучшило эффективность и качество связи, предоставляемой операторами. Судя по результатам, во время прогулки по Лондону, где под 5G отведены частоты до 6 ГГц, средняя скорость передачи данных составила 220 мегабит в секунду (Мбит/с). Однако наилучшая скорость сети была обнаружена в Миннеаполисе, где SRG зафиксировала показатель 1,6 гигабит в секунду (Гбит/с). Правда, средняя, скорость в том же месте была ненамного больше, чем в столице Великобритании – 383 Мбит/с.

Нужно заметить, что в Миннеаполисе используется диапазон mmWave, а не волны частотой менее 6 ГГц. Этот диапазон считается ненадежным, возможно, потому, что сигналы в нём распространяются на более короткие расстояния по сравнению с другими 5G-частотами (или LTE). Тем не менее, Qualcomm апеллирует к результатам исследования от SRG, которое доказывает, что данный диапазон способен обеспечить скорость до 1,2 Гбит/с, хотя она падает до 200 Мбит/с, если устройство выходит из зоны прямой видимости антенны.

Qualcomm также приводит в пример американский стадион US Bank Stadium в Миннесоте, оснащенный связью по типу mmWave 5G. В ходе проверки SRG обнаружила, что покрытие каждого из 66 000 мест было оценено как «хорошее» или «отличное», очевидно, для этого потребовалось не менее 13 новых вышек сотовой связи, расположенных по всему стадиону.

С другой стороны, у 5G тоже есть свои недостатки, такие как увеличение расхода аккумулятора из-за потребности новых модемов в энергии и т.п. Qualcomm развеивает эти опасения, констатируя следующие результаты: используя одинаковую ёмкость аккумулятора смартфон с 5G может загрузить примерно в 3 раза больше данных по сравнению с 4G/LTE-смартфоном (276,5 МБ против 91,9 МБ).

Поэтому Qualcomm утверждает, что 5G в качестве нового стандарта мобильной связи имеет множество преимуществ по сравнению с предшественниками. Тем не менее, пока что доступных по цене устройств с поддержкой пятого поколения связи, нет, но их появление ожидается в ближайшем будущем. К тому же, только время покажет, соответствуют ли результаты таких мини-исследований реальному пользовательскому опыту.