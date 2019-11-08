Компания Qualcomm опубликовала отчёт за прошедший финансовый год

Qualcomm объявила итоги финансового года, который закончился 29 сентября 2019 года. Выручка компании составила 24.3 млрд долларов США, т.е. на 7% больше, чем в предыдущем году. В частности, в последнем квартале этого года компания выручила 4,8 млрд долларов – на 50% меньше, чем в третьем квартале этого же года.

Qualcomm объявила результаты продаж за 2019-й финансовый год (не совпадающий с календарным). Производитель сообщил, что его выручка составила 24.273 млрд долларов, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Из этой суммы операционная прибыль составила 7.667 миллиарда долларов (причём в 2018 году эта сумма составляла только 600 миллионов долларов), а чистая прибыль – 4.386 миллиардов долларов по сравнению с почти 5 миллиардами долларов в 2018 году.

Базовая и разводненная прибыль на акции производителя чипов оценивались в 3.63 долларов и 3.59 долларов соответственно, по сравнению с 3.39 долларами в 2018 году. Qualcomm выплатила дивиденды в размере 2.48 долларов на акцию в этом году, что на 1,04% больше, чем в предыдущем. Тем не менее, не всё так хорошо: прибыль в сумме 4,8 млрд долларов в четвёртом квартале 2019-го оказалась на 50% меньше прибыли, полученной в предыдущем квартале того же года.

Тем не менее, в общем и целом, результаты Qualcomm в 2019 году положительные, а сама компания объясняет их внедрением технологии 5G. Qualcomm также опубликовала примерную оценку объёмов поставок устройств 3G/4G/5G во всем мире за этот год (хотя компания допускает, что она может быть не совсем точной из-за того, что данные с развивающихся рынков и из Китая поступают довольно медленно).

Qualcomm указывает, что эти цифры вырастут с 1.7-1.8 млрд до ~1.75-1.85 млрд в следующем году (или, возможно, даже на 3% в годовом исчислении). Предполагается, что в это число в 2020-м войдут и 175–225 миллионов 5G-устройств.