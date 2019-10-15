Модем Snapdragon X55 появится в устройствах более чем 30 производителей

Компания Qualcomm объявила о том, что более 30 производителей намереваются использовать модем Snapdragon X55 в своих устройствах для обеспечения фиксированной беспроводной широкополосной связи 5G. Это означает, что различное оборудование (в т.ч. от интернет-провайдеров) будет включать в себя этот модем.

Qualcomm объявила, что в 2020 году более 30 различных производителей начнут выпуск оборудования для клиентов («customer-premises equipment» или CPE) и коммерческого сектора (устройства для обеспечения фиксированного беспроводного доступа 5G – «5G fixed wireless access» или FWA), в которое будет интегрирован их модем Snapdragon X55. Если клиент захочет в качестве основы для домашней беспроводной сети использовать 5G, то, скорее всего, ему понадобится такой модем.

CPE (по крайней мере, с точки зрения FWA) - это оборудование, которое поставщик интернет-услуг устанавливает в месте проживания клиента, чтобы обеспечить подключение. Ведь новый стандарт радиосвязи должен обеспечивать заявленную скорость посредством определённых устройств, обычных или волоконно-оптических кабелей и т.д. Такое оборудование есть уже сегодня, например, тот же HTC 5G Hub. Теперь модем Qualcomm 2-го поколения был выбран целым рядом производителей для их собственных CPE.

X55 рассчитан на работу с 5G в диапазонах mmWave, расширенном mmWave и низкочастотном спектре до 6 ГГц. Среди производителей, которые избрали данный модем есть следующие: Compal, Linksys, NETGEAR, Nokia, OPPO, Panasonic, Samsung, Sharp и ZTE. Конечно же, Huawei отсутствует в этом списке, поскольку она производит свои собственные модемы Balong 5000, которые продаёт на тех рынках, что ещё открыты для китайского производителя.