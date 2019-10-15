Notebookcheck

Модем Snapdragon X55 появится в устройствах более чем 30 производителей

Модем X55 скоро выйдет за рамки сегмента смартфонов. (Источник: Qualcomm)
Модем X55 скоро выйдет за рамки сегмента смартфонов. (Источник: Qualcomm)
Компания Qualcomm объявила о том, что более 30 производителей намереваются использовать модем Snapdragon X55 в своих устройствах для обеспечения фиксированной беспроводной широкополосной связи 5G. Это означает, что различное оборудование (в т.ч. от интернет-провайдеров) будет включать в себя этот модем.
Deirdre O Donnell | 15/10/2019
5G бизнес Chinese Tech Smart Home Software телефоны

Qualcomm объявила, что в 2020 году более 30 различных производителей начнут выпуск оборудования для клиентов («customer-premises equipment» или CPE) и коммерческого сектора (устройства для обеспечения фиксированного беспроводного доступа 5G – «5G fixed wireless access» или FWA), в которое будет интегрирован их модем Snapdragon X55. Если клиент захочет в качестве основы для домашней беспроводной сети использовать 5G, то, скорее всего, ему понадобится такой модем.

CPE (по крайней мере, с точки зрения FWA) - это оборудование, которое поставщик интернет-услуг устанавливает в месте проживания клиента, чтобы обеспечить подключение. Ведь новый стандарт радиосвязи должен обеспечивать заявленную скорость посредством определённых устройств, обычных или волоконно-оптических кабелей и т.д. Такое оборудование есть уже сегодня, например, тот же HTC 5G Hub. Теперь модем Qualcomm 2-го поколения был выбран целым рядом производителей для их собственных CPE.

X55 рассчитан на работу с 5G в диапазонах mmWave, расширенном mmWave и низкочастотном спектре до 6 ГГц. Среди производителей, которые избрали данный модем есть следующие: Compal, Linksys, NETGEAR, Nokia, OPPO, Panasonic, Samsung, Sharp и ZTE. Конечно же, Huawei отсутствует в этом списке, поскольку она производит свои собственные модемы Balong 5000, которые продаёт на тех рынках, что ещё открыты для китайского производителя.

Источник(и)

Qualcomm

Ещё по теме

Магазин Google Play, работающий внутри VMOS на Huawei Mate 30. (Источник: Hokoonho/Youtube)
Приложение VMOS помогло запустить Google Play на Huawei Mate 30 14/10/2019
Exynos 9830 может перейти с ядер Mongoose на ARM. (Источник: iotgadgets)
Предстоящий Samsung Exynos 9830 может полностью перейти на ядра ARM Cortex 10/10/2019
Сервисы Google работают на Mate 30 Pro без root-прав, несмотря на санкции США в отношении Huawei. (Источник: 9to5google)
Google и Huawei в сговоре: Google Pay работает на Mate 30, несмотря на отсутствие официальной сертификации 27/09/2019
Возможно, новое поколение мобильных процессоров от Qualcomm получит имя "Snapdragon 865" (Изображение: ixbt)
Камера на 100 МП и Snapdragon 865: какая между ними связь? 15/03/2019
Intel на несколько месяцев отложила производство модемов 5G для мобильных устройств (Изображение: WinBuzzer)
Компания Intel не спешит с производством 5G-модемов для смартфонов 23/02/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 10 > Модем Snapdragon X55 появится в устройствах более чем 30 производителей
Deirdre O Donnell, 2019-10-15 (Update: 2019-10-15)

 