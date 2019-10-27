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Новый Exynos 990 не предназначен для Galaxy S11

Возможно, Galaxy S11 будет работать на Exynos 9830. (Источник: Samsung)
Возможно, Galaxy S11 будет работать на Exynos 9830. (Источник: Samsung)
Пару дней назад Samsung анонсировала новый процессор – Exynos 990. Чипсет поддерживает частоту обновления дисплея 120 Гц и датчики камер на 108 МП. Следовательно, сразу же появились предположения, что этот процессор создан для линейки Galaxy S11, хотя никаких подтверждений тому нет.
Ricci Rox | 27/10/2019
Android ARM бизнес телефоны слухи Galaxy S

Samsung недавно анонсировала Exynos 990, и многие СМИ, как и следовало ожидать, сразу же предположили, что данная однокристальная система предназначается для флагманов нового поколения– линейки Galaxy S11 и, возможно, даже для Note 11. Тем не менее, не всё так просто.

По словам Макса Вейнбаха (Max Weinbach) с ресурса XDA-Developers, Exynos 990 – процессор далеко не флагманского уровня для Samsung в 2020 году. Однако, предположение о принадлежности к топовому классу, сделанное другими СМИ, возникло не на пустом месте, учитывая поддержку частоты обновления 120 Гц и датчиков с разрешением 108 МП в новом чипсете. И всё же есть серьёзный аргумент в противовес этому.

Exynos 990 является своего рода преемником Exynos 980 – процессора, который стал скорее конкурентом (и ответом на) Kirin 810, чем полноценным флагманским чипсетом. Следовательно, компания Samsung вряд ли решит сделать Exynos 990 своим главным оружием – новым флагманским чипсетом 2020 года.

Интересно также то, что в этом году топовыми процессорами от Samsung стали Exynos 9820 и Exynos 8925, которые установлены на смартфонах Galaxy S10 и Note 10 соответственно. Так почему же компания внезапно сменила схему наименований?

Единственное, что настораживает: Exynos 9820 был анонсирован примерно в это же время в год назад, так что сроки совпадают. Тем не менее, на наш взгляд, у Exynos 9830 больше шансов стать сердцем Galaxy S11.

Источник(и)

Max Weinbach

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Ricci Rox, 2019-10-27 (Update: 2019-10-27)

 