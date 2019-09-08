Galaxy Fold полностью распродан в Корее через 24 часа после выхода в продажу

Samsung уже полностью распродала Galaxy Fold на внутреннем рынке в Корее всего через день после запуска новинки. Строго говоря, в продажу поступили всего около 2500 единиц, при этом многие технолюбители уже жаждут опробовать новейшие устройства от корейского гиганта электроники.

Samsung уже распродала первую партию сверхпремиального гибкого гибрида смартфона и планшета Galaxy Fold с Super AMOLED-дисплеем на домашнем рынке в Корее. Первая поставка, предположительно в объёме 2500 устройств, была полностью сбыта примерно через 24 часа после поступления в продажу. Несмотря на то, что Galaxy Fold не является массовым продуктом, мы видим, что первые пользователи готовы заплатить почти $2000 за непроверенную, но передовую технологию.

Проблемы с ранним запуском Fold стали поводом для громких новостей, но, в то же время, они позволили пересмотреть дизайн устройства и решить сложности, которые возникли у первых рецензентов. Две из них были связаны с защитным слоем, который можно легко и непреднамеренно удалить; теперь же его края спрятаны под специальным резиновым уплотнением, нанесенным по краям, которое также предотвращает попадание пыли и мусора под экран.

Интересно, что по каким-то причинам Samsung аннулировала предварительные заказы на Galaxy Fold, поступившие из США. В качестве извинений компания предоставила всем пострадавшим ваучеры на $250 на дальнейшие заказы. Похоже, что у Samsung просто недостает устройств для выполнения всех поступивших заказов. Тем не менее, когда компания выпустит достаточно смартфонов для продажи на других рынках, то, вероятно, их раскупят так же быстро, как и первую партию.