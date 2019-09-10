DxOMark: Nokia 9 PureView не впечатлил

Давно известно, что большее количество камер не всегда означает лучшие фото, но многие из тех, кто занимается мобильной фотографией, всё же возлагали большие надежды на Nokia 9 PureView. К сожалению, флагман Nokia с пятью камерами не впечатлил и набрал всего 85 баллов в рейтинге DxOMark: 88 за фото и 80 за видеосъёмку.

Те, кто ищет смартфон с уникальным дизайном не пройдут мимо Nokia 9 PureView, хотя те, кто также надеются найти в нём передовые возможности для мобильной фотографии, скорее всего, будут разочарованы. Несмотря на то, что устройство было выпущено этой весной, Nokia 9 PureView только сейчас прошёл тесты от DxOMark. Хотя смартфон получил несколько обновлений программного обеспечения с момента его выпуска, которые, очевидно, должны были улучшить производительность его камер – Nokia 9 PureView всё ещё не может использовать весь потенциал своего сложного аппаратного обеспечения (примечание: хотя во время рекламной компании нам показывали его возможности в руках профессионального фотографа).

Nokia 9 PureView получил две RGB и три монохромных камеры, все – 12-МП (по 1,24 мкм каждый) 1/2,9-дюймовые с объективами f/1,8. Для создания RGB-изображений телефон использует все камеры, но для съемки монохромных изображений – только три, и одну – для захвата видео.

Тесты DxOMark показали, что самой сильной стороной Nokia 9 PureView является его автофокус, который быстр и точен в большинстве сценариев. Уровни шума также удовлетворительны, но телефон совершенно не оправдывает ожиданий, когда дело доходит до масштабирования и цветопередачи, картинка страдает от тусклости цветов, плохого баланса розового и белого, а также от нестабильности экспозиции.

Возможности видеосъемки в Nokia 9 PureView тоже довольно ограничены, хотя автофокус и стабилизация работают нормально. К сожалению, динамический диапазон неширок; дрожание камеры портит результат при панорамировании, цветопередача не всегда корректна и так далее.

Суммарный балл составил 85, а сам Nokia 9 PureView в рейтинге DxOMark расположился рядом с Apple iPhone 7, чуть выше LG G7 ThinQ (83 балла). При этом многие другие телефоны показали результаты лучше: например, Vivo X20 Plus, Asus ZenFone 5, Xiaomi Pocophone F1 или Lenovo Z6 Pro.

Возможно, вы обладатель Nokia 9 PureView и готовы показать такое фото или видео, которое опровергнет вердикт DxOMark? Или вы можете дать несколько советов по фото- и видеосъёмке для тех, кто использует этот телефон? Как всегда, ждём вас в разделе комментариев.