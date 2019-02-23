Гибкий смартфон Huawei и первая фотография, сделанная на Nokia 9 PureView: MWC 2019 уже близко

Выставка MWC 2019 в Барселоне официально начнётся лишь с понедельника, 25 февраля, однако предварительные мероприятия для прессы, в том числе презентация Nokia 9 PureView, запланированы уже на завтра, так что одно из самых ярких, для техноманов, событий этого года начнётся даже раньше, чем ожидалось.

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Начнём, как обычно, с утечек, просочившихся в известную соцсеть Weibo: на этот раз к нам попала фотография рекламного плаката первого складного смартфона от Huawei. Напомним, что ранее устройство было показано лишь на рендерах, да и то сделанных не официальным источником, а интернет-ресурсом LetsGoDigital. Единственное, что было известно наверняка, так это то, что устройство будет складываться экраном наружу, а не во внутрь, как в Samsung-аналоге Galaxy Fold, представленном пару дней назад.

Официальный рекламный постер ещё раз подтвердил форм-фактор новинки, а, кроме того, открыл её официальное название – Huawei Mate X. Естественно, смартфон сильно отличается от того, что мы видели на рендерах (рамки у дисплея гораздо шире ожидаемых), да и на Galaxy Fold он совсем не похож, скорее на первопроходца Royole FlexPai.

Также, рекламный плакат напоминает о технологии 5G, заявляя, что Huawei Mate X станет «самым быстрым в мире складным 5G-телефоном». Ранее мы упоминали о том, что в начинку устройства может войти 5G-модем Balong 5000, так что, очевидно, о нём и идёт речь. Чтобы выяснить другие технические характеристики смартфона придётся дождаться официальной презентации, поскольку компания хранит эти подробности в строжайшем секрете.

А вот особенности строения Nokia 9 PureView, с его пятью камерами, уже итак давно известны: смартфон получит 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880х1440 пикселей, основную камеру с пятью датчиками (16+16+12+12+8МП), восьмиядерный процессор Snapdragon 845, конфигурации с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/ 256 ГБ, модуль NFC, функцию быстрой зарядки, аккумулятор ёмкостью 4150 мАч.

