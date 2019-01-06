В Сеть попало видео, раскрывающее дизайн нового Huawei P30

Вертикально размещенные камеры, градиентная расцветка и подэкранный сканер отпечатка – то, что объединяет новинку с предшественниками. Однако вырез вверху дисплея стал меньше: такой тип вырезов часто называют «каплевидный». Ожидается также, что модель P30 получит тройную основную камеру с флагманским модулем на 40 МП, пятикратным зумом без потери качества и лазерным автофокусом. Интересно, что 3.5-мм аудио разъём останется на месте, около USB Type-C.

Габариты Huawei P30 составят 149,1 x 71,4 x 7,5 мм, а экран устройства будет около 6 дюймов. Конечно же, о внутренней начинке пока ничего не известно, но она наверняка будет не хуже, чем у предшественников. Что ж, в любом случае, ждать осталось не долго, ведь подробный анонс новинки вместе с ее старшим братом P30 Pro (чьи характеристики будут ещё на порядок выше) наверняка ожидает нас в феврале на MWC 2019.