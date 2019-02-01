Huawei и Samsung дышат в спину Xiaomi: в Сети появились фото и видео новых сгибаемых смартфонов

Недавно Huawei объявила готовность номер один к анонсу своего первого складного смартфона, который произойдёт на выставке MWC 2019, а Samsung и вовсе сама произвела утечку видеоролика, где засветился целый ряд футуристичных новинок.

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Итак, начнём с китайской компании, которая уже запланировала появление на свет нового смартпэда с топовым процессором Kirin (980 либо ещё более новая версия) и 5G-модемом Balong 5000. Ресурс LetsGoDigital опубликовал рендеры новинки на уровне догадки, поэтому нельзя гарантировать, что смартфон будет выглядеть именно так.

Также поговаривают, что за счёт односторонности экрана, т.е. отсутствия дополнительных дисплеев с тыльной стороны устройства, предложение от Huawei будет значительно дешевле, чем у конкурентов. Что ж будем ждать новых инсайдерских сведений, либо, на худой конец, саму выставку MWC 2019.

Либо компания сама выдаст свои секреты по чистой случайности, как это вышло с новым видеороликом от Samsung. Во вьетнамском отделении корпорации, очевидно, что-то напутали и раньше времени выложили на YouTube ролик, рекламирующий целый арсенал новинок: устройство для проведения УЗИ, подключаемое к смартфону, приложение для удалённого нанесения татуировок, некую мобильную AR-игру и, конечно же, смартфон с гибким экраном. Кроме того, огромные смарт-экраны или, вернее сказать, проекции на стёкла и зеркала – это вообще гигантский шаг в сторону будущего из блокбастеров.

Естественно, с официального канала видео быстро исчезло, но, как известно, что засветилось в Интернете, то в нём и останется навсегда. Благодаря шустрым «серферам» Сети ролик уже был повторно загружен на самые разнообразные ресурсы. Конечно, у Samsung есть право потребовать удаление своих авторских материалов, но, как видим, компания вовсе не спешит это делать, ведь теперь бесплатный пиар и первые строки новостей ей обеспечены. Возможно, именно так всё и было задумано, а, возможно, это просто совпадение.

