Настало 20 февраля и из-за разницы во времени мы только под вечер получили новости из Сан-Франциско, где компания Samsung показала свои долгожданные новинки: гибкий смартфон Galaxy Fold, линейку Galaxy S10 и ряд аксессуаров к ней.

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Мы долго ждали и наконец дождались: сегодня на Unpacked были представлены самые интересные новинки от южнокорейского бренда и начнём мы с наиболее интересного – складного смартфона Galaxy Fold. Конечно, о флагмане пока известно не так много, как хотелось бы, но, отбросив все «инновационные нововведения» в сухом остатке мы получим следующие характеристики: основной экран Dynamic AMOLED на 7,3 дюйма с разрешением QXGA+ (4,2:3), внешний 4,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением HD+ (21:9), неизвестный восьмиядерный процессор, 12 ГБ ОЗУ, внутренний накопитель на 512 ГБ, шесть камер – тройная основная (16+12+12 МП), двойная фронтальная (10+8 МП) на основном экране и ещё одна фронтальная – на дополнительном (10 МП), сканер отпечатка на боковой грани, поддержка 5G, а также два аккумулятора в сумме на 4380 мАч с возможностью беспроводной и обратной зарядки.

Операционной системой для Galaxy Fold стал «перекроенный» особым образом Android 9.0, позволяющий держать открытыми до трех активных приложений одновременно и автоматически изменять интерфейс при переходе с наружного экрана на внутренний. Также смартфон совместим с фирменной десктопной станцией DeX, которая, вероятно, позволит расширить его возможности.

Итак, прошло всего восемь лет и инновационный гибкий экран от Samsung дошёл до покупателей в виде смартфона Galaxy Fold, доступном в серебристом, чёрном, зелёном и синем цветах, за $1980 (на рынке уже с 26 апреля).

Далее в списке новинок идёт семейство Galaxy S10, включающее младшую модель Galaxy S10e, стандартную – Galaxy S10, и старшую – Galaxy S10+. Всех их объединяет почти одинаковый дизайн, экраны Dynamic AMOLED типа Infinity-O с отверстиями для фронтальных камер на 10 МП (в Plus-версии двойная селфи-камера 10+8 МП), тройная (для S10 и S10+) или двойная (в S10e) основная камера, автоматическое переключение между Wi-Fi и LTE и многое другое.

Интересным решением производителя стал выбор процессора: Exynos 9820 – для мирового рынка и Snapdragon 855 – для США и Китая. Также, все модели семейства Galaxy S10 получили функцию не только беспроводной (Fast Wireless), но и обратной зарядки (PowerShare), что позволит заряжать наушники Galaxy Buds, которые идут в подарок к смартфонам Samsung, купленных по предзаказу.

Кстати, аксессуары, о которых мы писали ранее также скоро появятся в продаже. Например, беспроводные наушники Galaxy Buds и фитнес-браслеты Galaxy Fit и Galaxy Fit e – поступят в продажу в апреле, а Galaxy Watch Active – уже в марте. Но, что более интересно, за несколько часов до презентации появилась информация о беспроводной зарядной станции Samsung Charging Duo Pad, которая позволяет заряжать одновременно два устройства (на мощности 10 и 5 Вт соответственно). А, чтобы не отставать от Xiaomi, Samsung тоже выпустила внешний аккумулятор Wireless Powerbank на 10 000 мАч, поддерживающий беспроводную зарядку при мощности 12 Вт и проводную – при 5 и 15 Вт.

И если вы думаете, что это всё, то не тут-то было. Ещё одним неожиданным пополнением в новом семействе стал Galaxy S10 5G с поддержкой сетей пятого поколения, самым большим экраном – на 6,7 дюймов (для сравнения, Galaxy S10+ имеет диагональ всего 6,4 дюймов) и аккумулятором – на 4500 мАч (против 4100 мАч в Plus-версии). Процессор, соответственно, либо Exynos 9820, либо Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, общие габариты – 162,6 x 77,1 x 7,94 мм, вес 198 г. Вот такой неожиданный сюрприз ожидал поклонников Samsung на сегодняшней презентации (хотя нам намекнули на это несколько месяцев назад во время тестирования 5G-сетей). Однако сроки выхода и цена новинки пока неизвестны.