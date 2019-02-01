Новые подробности о линейке Samsung Galaxy S10

В линейке чехлов Phantom 2 от Nimbus9 нашёлся также экземпляр для Samsung Galaxy S10 Lite (по другим источникам – Galaxy S10e) – смартфона с диагональю экрана на 5,8 дюймов, а также дактилоскопическим датчиком на правой панели, размещённым прямо в кнопке включения и теми же тремя цветовыми решениями (по слухам, со временем к ним может добавится желтый и синий цвета). Поклонникам проводных наушников будет приятно узнать, что 3,5-мм аудио разъем сохранён во всех устройствах линейки Galaxy S10.

Кстати, главным достоинством топовой конфигурации Galaxy S10 Plus является просто невиданное доселе количество памяти – 1 ТБ! Samsung примудрилась разработать 16-слойный накопитель тех же габаритов, что и его предшественник на 512 ГБ, а именно – 11,5 х 13 мм. Скорость последовательного чтения такого флеш-накопителя составляет до 1000 МБ/с, что позволит снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду без задержек, не говоря уже о возможности хранить многочасовые видео в отличном качестве.

Что же касается цен на новую линейку устройств, то не так давно в Сети появились данные, актуальные для европейских стран. Более того, упомянутые там цены оказались значительно меньше ожидаемых:

Galaxy S10 S10e 6/128 ГБ – €749, в таких цветах: чёрный, зелёный, белый (жёлтый и синий выпустят позднее);

Galaxy S10 6/128 ГБ – €899, в таких цветах: чёрный, зелёный, белый, синий цвета

Galaxy S10 8/512 ГБ – €1149, те же цвета;

Galaxy S10+ 6/128 ГБ – €999, те же цвета;

Galaxy S10+ 8/512 ГБ – €1249, те же цвета;

Galaxy S10+ 12 ГБ/1 ТБ – €1499, в таких цветах: белая керамика, чёрная керамика.

Компания Samsung в прошлом году заняла лидирующую позицию на рынке смартфонов: 18,4% всех проданных в мире мобильных устройств были произведены южнокорейским гигантом. Видимо, компания на этом не остановится, так как новая линейка обещает стать настоящим взрывом в мире электроники.