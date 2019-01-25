В арсенале Samsung: планшет Galaxy View 2 и процессор Exynos 9820

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Начнём, пожалуй, с переименований: умные часы Galaxy Sport (ранее – Gear Sport) стали Galaxy Watch Active, а новые беспроводные наушники Gear IconX превратились Galaxy Buds. В принципе, видно, что Samsung понемногу избавляется от «Gear» в пользу «Galaxy», поскольку последнее, зачастую, ассоциируется с более топовыми устройствами. Что же касается характеристик новинок, то про наушники известно лишь одно: они будут поддерживать стандарт Bluetooth 5.0. А вот характеристики умных часов уже выведаны инсайдерами: Galaxy Watch Active получат ОС Tizen 4.0, вращающийся безель, поддержку Wi-Fi, Bluetooth и даже LTE (в топовой версии), 4 ГБ внутренней памяти и, конечно же, умного помощника Bixby с технологией Bixby Reminders. Цветовые решения часов включают чёрный, золотистый, серебристый и зелёный.

Следующая новость касается уже официального анонса Exynos 9820, изготовленному по 8-нм техпроцессу. Однокристальная система продемонстрировала производительность, возросшую на 40%, а также энергоэффективность на 35% выше, чем у предшественника Exynos 9810. Возможности и скорость работы нейронного и графического процессоров также увеличились. Заявлена поддержка сразу пяти камер и возможность записи видео в разрешении 8К.

