В арсенале Samsung: планшет Galaxy View 2 и процессор Exynos 9820
Начнём, пожалуй, с переименований: умные часы Galaxy Sport (ранее – Gear Sport) стали Galaxy Watch Active, а новые беспроводные наушники Gear IconX превратились Galaxy Buds. В принципе, видно, что Samsung понемногу избавляется от «Gear» в пользу «Galaxy», поскольку последнее, зачастую, ассоциируется с более топовыми устройствами. Что же касается характеристик новинок, то про наушники известно лишь одно: они будут поддерживать стандарт Bluetooth 5.0. А вот характеристики умных часов уже выведаны инсайдерами: Galaxy Watch Active получат ОС Tizen 4.0, вращающийся безель, поддержку Wi-Fi, Bluetooth и даже LTE (в топовой версии), 4 ГБ внутренней памяти и, конечно же, умного помощника Bixby с технологией Bixby Reminders. Цветовые решения часов включают чёрный, золотистый, серебристый и зелёный.
Следующая новость касается уже официального анонса Exynos 9820, изготовленному по 8-нм техпроцессу. Однокристальная система продемонстрировала производительность, возросшую на 40%, а также энергоэффективность на 35% выше, чем у предшественника Exynos 9810. Возможности и скорость работы нейронного и графического процессоров также увеличились. Заявлена поддержка сразу пяти камер и возможность записи видео в разрешении 8К.
Однако сердцем Galaxy Note 10 процессор Exynos 9820 может и не стать. На это место «метят» более серьезные конкуренты, созданные по 7-нм техпроцессу, а именно: Snapdragon 855 и некий Exynos 9825. Про последний ничего толком неизвестно, кроме того, что он, естественно, более продвинутый, чем Exynos 9820.
Ну и, наконец, Samsung готовит приемника планшета Galaxy View. Слухи о нём появились ещё летом, а сейчас в Geekbench засветились некоторые характеристики устройства: процессор Exynos 7885, 3 ГБ ОЗУ и 17,5-дюймовый дисплей. А вот версия ОС новинки совсем не радует – Android 8.1 Oreo. Остается надеяться, что это лишь для галочки (или прототипа). Кстати, в самом Geekbench планшет Galaxy View 2 набрал 3987 баллов.