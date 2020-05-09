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Lenovo IdeaPad Duet: планшет с подключаемой клавиатурой за $299

Lenovo IdeaPad Duet будет получать обновления до 2028 года (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad Duet будет получать обновления до 2028 года (Изображение: Lenovo)
В продаже появился новый планшет от Lenovo - IdeaPad Duet - который поставляется в комплекте с клавиатурой. Работает модель на Chrome OS и стоит всего $299.
Alex Alderson | 09/05/2020
Chromebook трансформеры планшеты

В продаже появился новый планшет Lenovo IdeaPad Duet с подключаемой клавиатурой в комплекте и ценником в $299.00.

Основан аппарат на процессоре MediaTek Helio P60T, оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMCP, а питается от батареи емкостью 7180 мАч. Заявленная яркость 10.1-дюймового IPS дисплея (1920 x 1200 пикселей) составляет 400 нит.

Толщина корпуса Duet составляет 7.35 мм, в то время как вес насчитывает 920 граммов вместе с клавиатурой и подставкой. Кроме того, в этом планшете есть две камеры, а все его покупатели получат 100 ГБ в хранилище Google One на 1 год. Также сообщается, что Duet будет получать обновления на протяжении 8 лет - такие правила предусмотрены политикой Google Chrome OS Auto Update Expiration. Модель будет доступна и в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти, но стоит понимать, что слота для карт памяти здесь нет.

 

 

 

 

(Изображение: Best Buy и Lenovo)

Источник(и)

Best Buy, Lenovo на Liliputing

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Alex Alderson, 2020-05- 9 (Update: 2020-05- 9)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 