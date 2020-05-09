Lenovo IdeaPad Duet: планшет с подключаемой клавиатурой за $299

В продаже появился новый планшет Lenovo IdeaPad Duet с подключаемой клавиатурой в комплекте и ценником в $299.00.

Основан аппарат на процессоре MediaTek Helio P60T, оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMCP, а питается от батареи емкостью 7180 мАч. Заявленная яркость 10.1-дюймового IPS дисплея (1920 x 1200 пикселей) составляет 400 нит.

Толщина корпуса Duet составляет 7.35 мм, в то время как вес насчитывает 920 граммов вместе с клавиатурой и подставкой. Кроме того, в этом планшете есть две камеры, а все его покупатели получат 100 ГБ в хранилище Google One на 1 год. Также сообщается, что Duet будет получать обновления на протяжении 8 лет - такие правила предусмотрены политикой Google Chrome OS Auto Update Expiration. Модель будет доступна и в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти, но стоит понимать, что слота для карт памяти здесь нет.