ThinkPad X1 Extreme Gen 3/P1 Gen 3: тонкие рабочие станции Lenovo теперь поддерживают LTE

В отличие от других представителей линейки ThinkPad P, ThinkPad P1 Gen 3 и его мультимедийный клон ThinkPad X1 Extreme Gen 3 получили минимальные обновления в этом году. Если говорить точнее, обе модели теперь поддерживают LTE-A и Wi-Fi-6.

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Lenovo ThinkPad X1 Extreme с идентично выглядящим клоном из серии рабочих станций (P1) были самыми тонкими ноутбуками из линейки ThinkPad за последние годы. Созданные для равной конкуренции с Dell XPS 15, эти 15-дюймовые ноутбуки сочетали в себе тонкость и легкость, наряду с мощной начинкой. Первое поколение этих моделей было представлено в 2018 году, тогда как в прошедшем году они получили лишь небольшой апгрейд. В 2020 мы встречаем уже третье поколение ThinkPad P1 и ThinkPad X1 Extreme, которые внешне совершенно не изменились.

Нововведений на этот раз тоже мало, но все они интересные. Самым заметным изменением является наличие LTE-A модема, что радует, ведь у предыдущих поколений даже не было WWAN слота. Еще одна новая технология связи - Wi-Fi 6 - также вошла в список изменений, в котором также фигурируют процессоры Intel Comet-Lake H.

Оба ноутбука получили новый вариант дисплея - 4K UHD IPS панель с яркостью в 600 кд/м2. Кроме того, в Lenovo утверждают, что в третьем поколении будет использоваться новое менее маркое покрытие корпуса.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 и ThinkPad P1 Gen 3: цены и сроки появления в продаже

Новые модели выйдут в продажу в июле 2020. Цена X1 Extreme начинается с $1749, в то время как ThinkPad P1 Gen 3 стартует с отметки в $2019.