Notebookcheck

ThinkPad X1 Extreme Gen 3/P1 Gen 3: тонкие рабочие станции Lenovo теперь поддерживают LTE

ThinkPad X1 Extreme Gen 3 &amp; ThinkPad P1 Gen 3: Lenovo&#039;s slimmest mobile workstations gain LTE support
ThinkPad X1 Extreme Gen 3 & ThinkPad P1 Gen 3: Lenovo's slimmest mobile workstations gain LTE support
В отличие от других представителей линейки ThinkPad P, ThinkPad P1 Gen 3 и его мультимедийный клон ThinkPad X1 Extreme Gen 3 получили минимальные обновления в этом году. Если говорить точнее, обе модели теперь поддерживают LTE-A и Wi-Fi-6.
Benjamin Herzig, 🇺🇸 🇩🇪
бизнес рабочие станции ThinkPad Comet Lake

Lenovo ThinkPad X1 Extreme с идентично выглядящим клоном из серии рабочих станций (P1) были самыми тонкими ноутбуками из линейки ThinkPad за последние годы. Созданные для равной конкуренции с Dell XPS 15, эти 15-дюймовые ноутбуки сочетали в себе тонкость и легкость, наряду с мощной начинкой. Первое поколение этих моделей было представлено в 2018 году, тогда как в прошедшем году они получили лишь небольшой апгрейд. В 2020 мы встречаем уже третье поколение ThinkPad P1 и ThinkPad X1 Extreme, которые внешне совершенно не изменились.

Нововведений на этот раз тоже мало, но все они интересные. Самым заметным изменением является наличие LTE-A модема, что радует, ведь у предыдущих поколений даже не было WWAN слота. Еще одна новая технология связи - Wi-Fi 6 - также вошла в список изменений, в котором также фигурируют процессоры Intel Comet-Lake H.

Оба ноутбука получили новый вариант дисплея - 4K UHD IPS панель с яркостью в 600 кд/м2. Кроме того, в Lenovo утверждают, что в третьем поколении будет использоваться новое менее маркое покрытие корпуса.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 и ThinkPad P1 Gen 3: цены и сроки появления в продаже

Новые модели выйдут в продажу в июле 2020. Цена X1 Extreme начинается с $1749, в то время как ThinkPad P1 Gen 3 стартует с отметки в $2019.

Источник(и)

Lenovo

Ещё по теме

ThinkPad P15 и ThinkPad P17 открывают эру модульного дизайна
Рабочие станции ThinkPad P15/P17 получили модульный дизайн 18/06/2020
Lenovo ThinkPad T14s, X13, L14, L15 и T15 на Intel Comet Lake же в продаже
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T14s, X13, L14, L15 и T15 на Intel Comet Lake поступили в продажу 25/05/2020
ThinkPad P14s и P15s: Lenovo выбрала шестиядерный i7-10810U
ThinkPad P14s и P15s: Lenovo оснастила свои тонкие рабочие станции Intel i7-10810U 15/05/2020
ThinkPad X1 Extreme Gen 2: проблемы с клавиатурой исправлены
ThinkPad X1 Extreme Gen 2: Lenovo исправила проблемы с клавиатурой 13/05/2020
Lenovo IdeaPad Duet будет получать обновления до 2028 года (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad Duet: планшет с подключаемой клавиатурой за $299 09/05/2020
Lenovo анонсировала ThinkPad E14/E15 на процессорах AMD Ryzen 4000
Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E14 и E15 на AMD Ryzen 4000 08/05/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > ThinkPad X1 Extreme Gen 3/P1 Gen 3: тонкие рабочие станции Lenovo теперь поддерживают LTE
Benjamin Herzig, 2020-06-18 (Update: 2020-06-18)
Benjamin Herzig
Editor of the original article: Benjamin Herzig - Editor

 