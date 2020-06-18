ThinkPad X1 Extreme Gen 3/P1 Gen 3: тонкие рабочие станции Lenovo теперь поддерживают LTE
Lenovo ThinkPad X1 Extreme с идентично выглядящим клоном из серии рабочих станций (P1) были самыми тонкими ноутбуками из линейки ThinkPad за последние годы. Созданные для равной конкуренции с Dell XPS 15, эти 15-дюймовые ноутбуки сочетали в себе тонкость и легкость, наряду с мощной начинкой. Первое поколение этих моделей было представлено в 2018 году, тогда как в прошедшем году они получили лишь небольшой апгрейд. В 2020 мы встречаем уже третье поколение ThinkPad P1 и ThinkPad X1 Extreme, которые внешне совершенно не изменились.
Нововведений на этот раз тоже мало, но все они интересные. Самым заметным изменением является наличие LTE-A модема, что радует, ведь у предыдущих поколений даже не было WWAN слота. Еще одна новая технология связи - Wi-Fi 6 - также вошла в список изменений, в котором также фигурируют процессоры Intel Comet-Lake H.
Оба ноутбука получили новый вариант дисплея - 4K UHD IPS панель с яркостью в 600 кд/м2. Кроме того, в Lenovo утверждают, что в третьем поколении будет использоваться новое менее маркое покрытие корпуса.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 и ThinkPad P1 Gen 3: цены и сроки появления в продаже
Новые модели выйдут в продажу в июле 2020. Цена X1 Extreme начинается с $1749, в то время как ThinkPad P1 Gen 3 стартует с отметки в $2019.
Источник(и)
Lenovo