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Утечка | Lenovo ThinkPad X1 Nano с дисплеем в формате 16:10 и процессором Intel Tiger Lake весит менее килограмма

Lenovo ThinkPad X1 Nano: Intel Tiger-Lake, формат 16:10 и вес менее 1 кг
Lenovo ThinkPad X1 Nano: Intel Tiger-Lake, формат 16:10 и вес менее 1 кг
Загадочный Lenovo ThinkPad X1 Nano перестал быть тайной, так как очередная утечка раскрыла почти все параметры данной модели. Будущий топовый ThinkPad получит процессоры Intel Tiger-Lake и легкий корпус с 13-дюймовым дисплеем в формате 16:10. Судя по всему, новый ThinkPad готовится стать основным конкурентом Dell XPS 13 9300.
Benjamin Herzig,
бизнес ThinkPad Tiger Lake Thunderbolt Ultrabook

Уже давно ни для кого не секрет, что Lenovo планировали и дальше расширять линейку ноутбуков ThinkPad X1 в 2020 году - ранее об этом мы писали в новости о предыдущей утечке. Однако, до сегодняшнего дня никаких подробностей мы не знали, так как предыдущий источник раскрывал лишь названия новинок: ThinkPad X1 Titanium и ThinkPad X1 Nano.

Теперь же, благодаря Twitter-аккаунту "WalkingCat", в Сеть попали данные и о других продуктах Lenovo. В приведенной последовательности слайдов встречается и Lenovo ThinkPad X1 Nano, а также его основные характеристики.

Судя по изображениям, ThinkPad X1 Nano представляет собой улучшенную версию ThinkPad X1 Carbon. Корпус из углеволокна и фирменный дизайн на месте, но ноутбук еще компактнее и легче указанной выше модели - вес, согласно утечке, будет меньше килограмма. Чтобы снизить массу устройства, производителю пришлось перейти на менее емкую батарею на 48 Вт⋅ч, а также избавиться от больше части портов. В итоге, в распоряжении ThinkPad X1 Nano остались лишь два Thunderbolt 3, как у текущего Dell XPS 13.

Правда, на портах сходство с Dell XPS не заканчивается: Lenovo ThinkPad X1 Nano также станет первым представителем своей линейки с 2010 года с экраном в формате 16:10. Дисплей будет обладать 2K-разрешением, пиковой яркостью в 450 кд/м2, а также получит практически безрамочную крышку. Соотношение площади дисплея к корпусу здесь составит 85% - это больше, чем у любого нынешнего ThinkPad, но меньше, чем у Dell XPS 13. В сравнении с Dell меньше и диагональ дисплея: 13 дюймов против 13.4.

Наконец, в отличие от всех современных ThinkPad, что работают на 14-нм процессорах Intel Comet-Lake, в X1 Nano будет трудиться 10-нм процессор Intel Tiger Lake, к которому будут приставлены 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Вдобавок, данная модель первой в своей линейке получит поддержку 5G.

С учетом того, что Lenovo решили использовать Intel Tiger Lake, ждать появление Lenovo ThinkPad X1 Nano не стоит ранее четвертого квартала 2020.

Изображение: Twitter/WalkingCat
Изображение: Twitter/WalkingCat

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 07 > Lenovo ThinkPad X1 Nano с дисплеем в формате 16:10 и процессором Intel Tiger Lake весит менее килограмма
Benjamin Herzig, 2020-07-15 (Update: 2020-07-15)
Benjamin Herzig
Editor of the original article: Benjamin Herzig - Editor

 