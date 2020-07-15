Загадочный Lenovo ThinkPad X1 Nano перестал быть тайной, так как очередная утечка раскрыла почти все параметры данной модели. Будущий топовый ThinkPad получит процессоры Intel Tiger-Lake и легкий корпус с 13-дюймовым дисплеем в формате 16:10. Судя по всему, новый ThinkPad готовится стать основным конкурентом Dell XPS 13 9300.

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Уже давно ни для кого не секрет, что Lenovo планировали и дальше расширять линейку ноутбуков ThinkPad X1 в 2020 году - ранее об этом мы писали в новости о предыдущей утечке. Однако, до сегодняшнего дня никаких подробностей мы не знали, так как предыдущий источник раскрывал лишь названия новинок: ThinkPad X1 Titanium и ThinkPad X1 Nano.

Теперь же, благодаря Twitter-аккаунту "WalkingCat", в Сеть попали данные и о других продуктах Lenovo. В приведенной последовательности слайдов встречается и Lenovo ThinkPad X1 Nano, а также его основные характеристики.

Судя по изображениям, ThinkPad X1 Nano представляет собой улучшенную версию ThinkPad X1 Carbon. Корпус из углеволокна и фирменный дизайн на месте, но ноутбук еще компактнее и легче указанной выше модели - вес, согласно утечке, будет меньше килограмма. Чтобы снизить массу устройства, производителю пришлось перейти на менее емкую батарею на 48 Вт⋅ч, а также избавиться от больше части портов. В итоге, в распоряжении ThinkPad X1 Nano остались лишь два Thunderbolt 3, как у текущего Dell XPS 13.

Правда, на портах сходство с Dell XPS не заканчивается: Lenovo ThinkPad X1 Nano также станет первым представителем своей линейки с 2010 года с экраном в формате 16:10. Дисплей будет обладать 2K-разрешением, пиковой яркостью в 450 кд/м2, а также получит практически безрамочную крышку. Соотношение площади дисплея к корпусу здесь составит 85% - это больше, чем у любого нынешнего ThinkPad, но меньше, чем у Dell XPS 13. В сравнении с Dell меньше и диагональ дисплея: 13 дюймов против 13.4.

Наконец, в отличие от всех современных ThinkPad, что работают на 14-нм процессорах Intel Comet-Lake, в X1 Nano будет трудиться 10-нм процессор Intel Tiger Lake, к которому будут приставлены 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Вдобавок, данная модель первой в своей линейке получит поддержку 5G.

С учетом того, что Lenovo решили использовать Intel Tiger Lake, ждать появление Lenovo ThinkPad X1 Nano не стоит ранее четвертого квартала 2020.