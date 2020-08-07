MediaTek представила 5G-модем T700 для ноутбуков на процессорах Intel
Когда Intel передала собственный 5G-чипсет в руки Apple, компания обратилась к MediaTek для совместной разработки модемов для будущих ноутбуков. Работа специалистов двух компаний привела к результатам - наконец мы можем видеть первое рабочее решение для доступа к сетям 5G.
Компания MidiaTek представила модем T700, который поддерживает двухрежимный sub6 5G. Теперь он будет передан в Intel, где его будут оптимизировать для работы в будущих устройствах на основе процессоров чипмейкера.
Ноутбуки с данным модемом будут нацелены как на потребительский, так и на корпоративный рынок. Это также подтверждает глава MediaTek Джо Чен (Joe Chen): "Глубокий опыт Intel в разработке ПК и наши прорывные технологии 5G модемов позволят создать небывалые возможности для ноутбуков с поддержкой 5G.”
Первые ноутбуки с подобными модемами могут выпустить Dell и HP, причем уже в первой половине 2021 года.