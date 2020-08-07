Notebookcheck

MediaTek представила 5G-модем T700 для ноутбуков на процессорах Intel

Модем MediaTek T700 (Изображение: MediaTek)
Модем MediaTek T700 (Изображение: MediaTek)
MediaTek и Intel, как известно, некоторое время назад объявили о сотрудничестве и вот мы наконец можем лицезреть результаты. Будущие ноутбуки на процессорах Intel теперь будут поддерживать Sub6 5G.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
5G бизнес ноутбуки Software ARM

Когда Intel передала собственный 5G-чипсет в руки Apple, компания обратилась к MediaTek для совместной разработки модемов для будущих ноутбуков. Работа специалистов двух компаний привела к результатам - наконец мы можем видеть первое рабочее решение для доступа к сетям 5G.

Компания MidiaTek представила модем T700, который поддерживает двухрежимный sub6 5G. Теперь он будет передан в Intel, где его будут оптимизировать для работы в будущих устройствах на основе процессоров чипмейкера.

Ноутбуки с данным модемом будут нацелены как на потребительский, так и на корпоративный рынок. Это также подтверждает глава MediaTek Джо Чен (Joe Chen): "Глубокий опыт Intel в разработке ПК и наши прорывные технологии 5G модемов позволят создать небывалые возможности для ноутбуков с поддержкой 5G.”

Первые ноутбуки с подобными модемами могут выпустить Dell и HP, причем уже в первой половине 2021 года.

Источник(и)

MediaTek

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 08 > MediaTek представила 5G-модем T700 для ноутбуков на процессорах Intel
Deirdre O'Donnell, 2020-08- 7 (Update: 2020-08- 7)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 