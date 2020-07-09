Встроенная графика Intel Tiger Lake Xe Gen12 догнала Nvidia GeForce MX350 в Geekbench OpenCL

В Сети появились результаты тестирования неизвестного ноутбука на процессоре Intel Tiger Lake Core i7-1165G7 в Geekbench 4 OpenCL и сравнение производительности его встроенной графики с дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX350. Gen12 Xe смогла не только догнать, но и перегнать MX350 в указанном бенчмарке. Кроме того, по результатам теста теперь известно, что встроенная графика Core i5-1135G7 (80 вычислительных блоков) примерно на 13.5% отстает от таковой в Core i7-1165G7.

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Как известно по предыдущим утечкам тестов Xe Gen12 в процессорах Tiger Lake, новая встроенная графика Intel обходит по производительности AMD Radeon RX Vega 8. Однако, теперь в Сети появились еще и результаты тестирования в бенчмарке Geekbench 4 OpenCL, где Tiger Lake сравнивали с Nvidia GeForce MX350. Также, ранее публиковались сравнение результатов в Geekbench 4 OpenCL у Core i7-1165G7 (96 вычислительных блоков) и Core i5-1135G7 (80 вычислительных блоков).

Для начала давайте взглянем на цифры в OpenCL у Tiger Lake Xe Gen12 и сравним их с результатами GeForce MX350. Опубликовал данные энтузиаст с ником @_rogame: в тесте сравнивались два неизвестных ноутбука Lenovo. Один из них был оснащен Core i7-1165G7, в то время как во втором был установлен Ice Lake Core i7-1065G7 с видеокартой Nvidia MX350.

Графика Gen12 набрала 59845 баллов, в то время как у MX350 насчиталось 59828 баллов в том же тесте. Оценки практически не отличаются, но в некоторых суб-тестах Intel Xe показала себя очень хорошо при использовании OpenCL. Уровень TDP у используемого процессора Tiger Lake составляет 28 Вт, что больше, чем у MX350, которая выпускается в ревизиях с 15 и 25 Вт.

В другом сравнении, которое опубликовал @TUM_APISAK, благодаря все тому же бенчмарку с использованием OpenCL, мы можем видеть какова разница между графикой Core i7-1165G7 с 96 блоками и графикой Core i5-1135G7 с 80 ядрами. Здесь Core i5-1135G7 удалось завоевать 51741 балл - это на 13.5% меньше, чем у Core i7.

В целом, хоть это и довольно ранние тесты, можно четко видеть, как Intel старается делать больший упор на графическую (а не процессорную) производительность. По идее, процессоры Tiger Lake смогут обеспечивать 60 к/с при разрешении 1080p в нетребовательных киберспортивных играх без дискретной видеокарты.

Пока что неизвестно, сможет ли Tiger Lake Xe соперничать с Nvidia MX по энергоэффективности и насколько стабильной будет ее производительность при длительной нагрузке.