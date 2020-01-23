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Четырехъядерный процессор Intel Tiger Lake обошел AMD Ryzen 9 3950X в одноядерном тесте Geekbench

Tiger Lake произведен по 10-нм технологическому процессу. (Источник: Overcluster)
Tiger Lake произведен по 10-нм технологическому процессу. (Источник: Overcluster)
Процессор Tiger Lake от Intel был замечен на Geekbench. Четырехъядерный чип Tiger Lake-U получил 4920 баллов в многоядерном тесте, а его показатель одноядерном и вовсе оказался выдающимся: 1400 баллов обеспечили процессору Intel производительность выше, чем у AMD Ryzen 9 3950X.
Daniel R Deakin | 23/01/2020
Tiger Lake Project Athena ноутбуки Ryzen (Zen)

Очередные результаты, обнаруженные инсайдером Тумом Аписаком (Tum Apisak) в базе данных Geekbench, привлекли внимание к чипу Intel Tiger Lake-U, точнее к его впечатляющей одноядерной производительности. Результаты отмечены как «Клиентская платформа Tiger Lake корпорации Intel», а протестированный процессор имеет четыре ядра, 8 потоков и базовую частоту 2.3 ГГц. Конечно, многоядерный результат в 4 920 баллов не слишком впечатляет, но это ожидаемо для чипов с низким энергопотреблением и небольшим количеством ядер.

А вот одноядерный результат 1400 баллов – действительно огромен. Предполагаемые оценки для процессора Tiger Lake-U на платформе Geekbench уже были опубликованы ранее; речь шла об инженерном образце с базовой частотой 1.19 ГГц и результатом 1189 баллов в одноядерном тесте. Безусловно, эти проверки могут оказаться подделкой, но если они подлинные, то у Intel действительно есть что противопоставить Ryzen 4000 от AMD.

Процессор из последней проверки имел 16 ГБ памяти, повышающей его производительность настолько, что загадочный чип Tiger Lake-U оказался бы на втором месте сразу после Intel Core i9-9900KS, если бы его внесли в рейтинг производительности Geekbench. Ближайшим к нему конкурентом от AMD является упомянутый ранее процессор Matisse, Ryzen 9 3950X, получивший 1312 баллов.

Результат Intel Tiger Lake-U. (Источник: Geekbench)
Результат Intel Tiger Lake-U. (Источник: Geekbench)

Источник(и)

@TUM_APISAK

Geekbench

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Daniel R Deakin, 2020-01-23 (Update: 2020-01-23)

 