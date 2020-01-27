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Результаты AMD Ryzen 7 4700U в Geekbench говорят о том, что Intel Core i7-1065G7 и Core i7-10710U придется несладко

Процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir представляют собой реальных конкурентов для чипов Intel.
Процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir представляют собой реальных конкурентов для чипов Intel.
Результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 4700U в неанонсированном ноутбуке Lenovo появились в таблице результатов Geekbench. Новый чип обеспечил высокие оценки как в многопоточном, так и однопоточном тесте, что делает его серьезным конкурентом доя Intel Core i7-1065G7 с Core i7-10710U - переход на архитектуру Zen 2 и 7-нм техпроцесс явно дал свои плоды.
Vaidyanathan Subramaniam | 27/01/2020
AMD таблицы Ryzen (Zen) ноутбуки

Компания AMD анонсировала основанные на архитектуре Zen 2 процессоры Ryzen 4000 на выставке CES 2020 и тем самым привлекла много внимания, ведь предполагаемое превосходство относительно Intel Ice Lake Core i7-1065G7 довольно значительно. В дополнение к заявлениям производителя появились и первые результаты тестирования в Geekbench, где неизвестный ноутбук с процессором Ryzen 7 4700U показывает довольно серьезные результаты. 

Согласно таблице результатов Geekbench, Ryzen 7 4700U сумел выдать 4910 баллов в однопоточном и 21693 балла в многопоточном тесте. Работал процессор в составе неизвестного ноутбука от Lenovo и обладал базовой частотой в 2 ГГц, в то время как максимальная составила 4.19 ГГц. 

Конечно, один лишь тест в Geekbench не может дать полное представление о том, как ведет себя процессор, тем более что это сильно зависит от конфигурации ноутбука и эффективности его системы охлаждения. Тем не менее, можно примерно прикинуть разницу с 15-ВТ чипами от Intel. Core i7-1065G7 выдает 5752 баллов в однопоточном и около 18772 баллов в многопоточном тесте Geekbench 4. Принадлежащий к семейству Comet Lake-U чип Core i7-10710U способен достигать 5366 и 22182 баллов соответственно. То есть, показатели Ryzen 7 4700U, как мы видим, довольно близки к таковым у энергоэффективных процессоров Intel.

Есть еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание. Ryzen 7 4700U не поддерживает SMT, в то время как чипы Intel обладают схожей по факту технологией HyperThreading.  Несмотря на это, становится очевидно, что компания AMD вложила много сил и ресурсов, чтобы сделать мобильные процессоры Ryzen гораздо лучше (разница с Ryzen 7 3700U действительно впечатляет). 

Оценки AMD Ryzen 7 4700U в Geekbench. (Изображение: Tom's Hardware)
Оценки AMD Ryzen 7 4700U в Geekbench. (Изображение: Tom's Hardware)

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Tom's Hardware

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-01-27 (Update: 2020-01-27)

 