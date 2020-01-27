Результаты AMD Ryzen 7 4700U в Geekbench говорят о том, что Intel Core i7-1065G7 и Core i7-10710U придется несладко

Результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 4700U в неанонсированном ноутбуке Lenovo появились в таблице результатов Geekbench. Новый чип обеспечил высокие оценки как в многопоточном, так и однопоточном тесте, что делает его серьезным конкурентом доя Intel Core i7-1065G7 с Core i7-10710U - переход на архитектуру Zen 2 и 7-нм техпроцесс явно дал свои плоды.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Компания AMD анонсировала основанные на архитектуре Zen 2 процессоры Ryzen 4000 на выставке CES 2020 и тем самым привлекла много внимания, ведь предполагаемое превосходство относительно Intel Ice Lake Core i7-1065G7 довольно значительно. В дополнение к заявлениям производителя появились и первые результаты тестирования в Geekbench, где неизвестный ноутбук с процессором Ryzen 7 4700U показывает довольно серьезные результаты.

Согласно таблице результатов Geekbench, Ryzen 7 4700U сумел выдать 4910 баллов в однопоточном и 21693 балла в многопоточном тесте. Работал процессор в составе неизвестного ноутбука от Lenovo и обладал базовой частотой в 2 ГГц, в то время как максимальная составила 4.19 ГГц.

Конечно, один лишь тест в Geekbench не может дать полное представление о том, как ведет себя процессор, тем более что это сильно зависит от конфигурации ноутбука и эффективности его системы охлаждения. Тем не менее, можно примерно прикинуть разницу с 15-ВТ чипами от Intel. Core i7-1065G7 выдает 5752 баллов в однопоточном и около 18772 баллов в многопоточном тесте Geekbench 4. Принадлежащий к семейству Comet Lake-U чип Core i7-10710U способен достигать 5366 и 22182 баллов соответственно. То есть, показатели Ryzen 7 4700U, как мы видим, довольно близки к таковым у энергоэффективных процессоров Intel.

Есть еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание. Ryzen 7 4700U не поддерживает SMT, в то время как чипы Intel обладают схожей по факту технологией HyperThreading. Несмотря на это, становится очевидно, что компания AMD вложила много сил и ресурсов, чтобы сделать мобильные процессоры Ryzen гораздо лучше (разница с Ryzen 7 3700U действительно впечатляет).