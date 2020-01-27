Результаты AMD Ryzen 7 4700U в Geekbench говорят о том, что Intel Core i7-1065G7 и Core i7-10710U придется несладко
Компания AMD анонсировала основанные на архитектуре Zen 2 процессоры Ryzen 4000 на выставке CES 2020 и тем самым привлекла много внимания, ведь предполагаемое превосходство относительно Intel Ice Lake Core i7-1065G7 довольно значительно. В дополнение к заявлениям производителя появились и первые результаты тестирования в Geekbench, где неизвестный ноутбук с процессором Ryzen 7 4700U показывает довольно серьезные результаты.
Согласно таблице результатов Geekbench, Ryzen 7 4700U сумел выдать 4910 баллов в однопоточном и 21693 балла в многопоточном тесте. Работал процессор в составе неизвестного ноутбука от Lenovo и обладал базовой частотой в 2 ГГц, в то время как максимальная составила 4.19 ГГц.
Конечно, один лишь тест в Geekbench не может дать полное представление о том, как ведет себя процессор, тем более что это сильно зависит от конфигурации ноутбука и эффективности его системы охлаждения. Тем не менее, можно примерно прикинуть разницу с 15-ВТ чипами от Intel. Core i7-1065G7 выдает 5752 баллов в однопоточном и около 18772 баллов в многопоточном тесте Geekbench 4. Принадлежащий к семейству Comet Lake-U чип Core i7-10710U способен достигать 5366 и 22182 баллов соответственно. То есть, показатели Ryzen 7 4700U, как мы видим, довольно близки к таковым у энергоэффективных процессоров Intel.
Есть еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание. Ryzen 7 4700U не поддерживает SMT, в то время как чипы Intel обладают схожей по факту технологией HyperThreading. Несмотря на это, становится очевидно, что компания AMD вложила много сил и ресурсов, чтобы сделать мобильные процессоры Ryzen гораздо лучше (разница с Ryzen 7 3700U действительно впечатляет).