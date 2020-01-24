Если перефразировать слова вице-президента Radeon Скотта Херкельмана (Scott Herkelman), то AMD снова обошла NVIDIA… хотя, возможно, компания взяла на себя слишком много? Radeon RX 5600 XT может стать отличным настольным графическим процессором среднего уровня, но то, как его представила AMD – и смех, и грех.

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RX 5600 XT вызвал настоящий переполох. Началось все с того, что прямой конкурент AMD, NVIDIA, снизила цену своего RTX 2060 Founders Edition на $50 (до $299), а EVGA объявила о выпуске сравнительно недорого RTX 2060 KO на CES 2020. Затем AMD выпустила новый vBIOS, улучшивший производительность ее видеокарт где-то на 10-15% посредством увеличения мощности на 10 Вт, а также повышения тактовой частоты и увеличения скорости видеопамяти с 12 Гбит/с до 14 Гбит/с.

На прошлой неделе ресурс Guru3D сообщил, что эти изменения коснутся только карт, предназначенных для AIB-компаний (занимающихся их установкой на плату), фактически превратив референсный вариант в урезанную версию RX 5600 XT. Хотя это само по себе довольно странно, в последние несколько дней ситуация стала еще более запутанной.

Как сообщил источник Videocardz, изменения коснутся не только AIB-карт. Более того, MSI заявила, что не все карты RX 5600 XT способны работать на скорости 14 Гбит/с, т.к. обновление BIOS не включает увеличение скорости видеопамяти. На официальном канале компании MSI в видео «RX 5600 XT, 1080p Ultra или 1440p?» этот вопрос освещен начиная примерно с 13-ой минуты.

По сути, MSI утверждает, что AMD в новом vBIOS изменила лишь ограничение мощности и тактовой частоты графического процессора, не затрагивая скорость VRAM. MSI даже предлагает три версии RX 5600 XT GAMING с абсолютно разными характеристиками. Кстати, разница в производительности между этими тремя картами составляет около 10%.

Несмотря на все вышесказанное, выпуск RX 5600 XT по-прежнему мешает NVIDIA жить спокойно. Вольфганг Андермахр (Wolfgang Andermahr) с Computer Base утверждает, что дошло до того, что NVIDIA неоднократно звонила нескольким редакторам и спрашивала о текущей ситуации с RX 5600 XT. Андермахр высказал мнение, что новый vBIOS от AMD стал большой проблемой для NVIDIA: теперь простое снижение цены на RTX 2060 не обеспечит ей победу над AMD.

Суть в том, что выпуск RX 5600 XT должен был принести пользу потребителям; что ж, по крайней мере, он усилил конкуренцию. Однако путаница с характеристиками RX 5600 XT порядком осложняет задачу покупателям.