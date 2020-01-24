Мнение | AMD напортачила с характеристиками RX 5600 XT, но все же насолила NVIDIA
RX 5600 XT вызвал настоящий переполох. Началось все с того, что прямой конкурент AMD, NVIDIA, снизила цену своего RTX 2060 Founders Edition на $50 (до $299), а EVGA объявила о выпуске сравнительно недорого RTX 2060 KO на CES 2020. Затем AMD выпустила новый vBIOS, улучшивший производительность ее видеокарт где-то на 10-15% посредством увеличения мощности на 10 Вт, а также повышения тактовой частоты и увеличения скорости видеопамяти с 12 Гбит/с до 14 Гбит/с.
На прошлой неделе ресурс Guru3D сообщил, что эти изменения коснутся только карт, предназначенных для AIB-компаний (занимающихся их установкой на плату), фактически превратив референсный вариант в урезанную версию RX 5600 XT. Хотя это само по себе довольно странно, в последние несколько дней ситуация стала еще более запутанной.
Как сообщил источник Videocardz, изменения коснутся не только AIB-карт. Более того, MSI заявила, что не все карты RX 5600 XT способны работать на скорости 14 Гбит/с, т.к. обновление BIOS не включает увеличение скорости видеопамяти. На официальном канале компании MSI в видео «RX 5600 XT, 1080p Ultra или 1440p?» этот вопрос освещен начиная примерно с 13-ой минуты.
По сути, MSI утверждает, что AMD в новом vBIOS изменила лишь ограничение мощности и тактовой частоты графического процессора, не затрагивая скорость VRAM. MSI даже предлагает три версии RX 5600 XT GAMING с абсолютно разными характеристиками. Кстати, разница в производительности между этими тремя картами составляет около 10%.
Несмотря на все вышесказанное, выпуск RX 5600 XT по-прежнему мешает NVIDIA жить спокойно. Вольфганг Андермахр (Wolfgang Andermahr) с Computer Base утверждает, что дошло до того, что NVIDIA неоднократно звонила нескольким редакторам и спрашивала о текущей ситуации с RX 5600 XT. Андермахр высказал мнение, что новый vBIOS от AMD стал большой проблемой для NVIDIA: теперь простое снижение цены на RTX 2060 не обеспечит ей победу над AMD.
Суть в том, что выпуск RX 5600 XT должен был принести пользу потребителям; что ж, по крайней мере, он усилил конкуренцию. Однако путаница с характеристиками RX 5600 XT порядком осложняет задачу покупателям.
Источник(и)
ComputerBase.de, @Cat_Merc, Videocardz (1) (2) (3)