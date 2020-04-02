NVIDIA официально представила Super-версии RTX 2080 и RTX 2070, а также их Max-Q вариации, вместе с GTX 1650 Ti

Помимо RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, а также их Max-Q версий, NVIDIA также представила игровую видеокарту среднего уровня - GTX 1650 Ti. Также производитель анонсировал появление улучшенной GTX 1650 с памятью GDDR6. Пока что GTX 1650 Ti существует только в виде мобильной версии для ноутбуков, но по факту ее чип TU117 не особо отличается от того, что установлен у GTX 1650. Он содержит 1024 ядра CUDA и чуть более высокий TDP в 55 Вт. Из других источников нам стало известно, что могут существовать и варианты GTX 1650 Ti с TDP до 80 Вт. Такое большое количество разномастных версий GTX 1650 Ti означает, что пользователям придется полагаться не на маркировку моделей, а на честность производителей ноутбуков.

Как и с настольными версиями, стандартная "не-Super" RTX 2080 больше выпускаться не будет. Однако, стандартная RTX 2070 будет по-прежнему устанавливаться в ноутбуки. Пусть об этом и не сказали, но как мы знаем по обзору Asus Zephyrus G14, существует еще и RTX 2060 Max-Q. Полновесная RTX 2060 теперь позиционируется производителем как идеальное решение для игровых ноутбуков с ценником до $999. Игровые модели попроще будут оснащаться GTX 1650, а цены на них будут начинаться с $699. Уровнем ниже, судя по всему уже идут MX330 иMX350.

Такие производители, как Acer, Asus, Gigabyte, Razer и пр., начнут отгружать ноутбуки с видеокартами RTX 20XX Super в ближайшие пару недель. В ближайшие месяцы можно ожидать анонсов новых моделей и от других производителей.