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NVIDIA официально представила Super-версии RTX 2080 и RTX 2070, а также их Max-Q вариации, вместе с GTX 1650 Ti

Ноутбучные версии NVIDIA RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, а также их Max-Q версии уже в продаже. (Изображение: NVIDIA)
Ноутбучные версии NVIDIA RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, а также их Max-Q версии уже в продаже. (Изображение: NVIDIA)
В NVIDIA решили освежить линейку мобильных видеокарт с архитектурой Turing, представив видеокарты RTX 2070 Super и RTX 2080 Super вместе с их Max-Q версиями. Улучшения затронули и сам Max-Q дизайн, который теперь предлагает такие возможности, как Dynamic Boost, Advanced Optimus, низковольтную память GDDR6 и другие нововведения. Кроме того, NVIDIA теперь позиционирует RTX 2060 в качестве лучшего выбора в ноутбуках с ценником около $999; помимо того, была представлена GTX 1650 Ti.
Vaidyanathan Subramaniam | 02/04/2020
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В конце прошлого года мы уже сообщали о том, что в NVIDIA планируют выпустить улучшенные Super-версии своей линейки видеокарт в начале 2020. Сегодня в NVIDIA действительно решили показать видеокарты RTX 20XX Super, которые будут использоваться в игровых ноутбуках текущего года. Если говорить конкретно, то были показаны мобильные варианты RTX 2080 Super, RTX 2070 Super и модификации с Max-Q дизайном. Также была представлена мобильная видеокарта GTX 1650 Ti и GTX 1650 с памятью GDDR6. Улучшения были внесены в Max-Q дизайн, а также технологии DLSS и Optimus. Давайте разберем это все подробнее.

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

Улучшения аппаратной платформы

Основной упор на презентации в NVIDIA сделали на улучшениях Max-Q дизайна. Обновленные энергоэффективные видеокарты получили поддержку таких возможностей как Dynamic Boost и улучшенную технологию Optimus. Кроме того, сообщается об использовании памяти GDDR6, улучшенной эффективности и поддержке DLSS 2.0 

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

Max-Q Dynamic Boost

Вполне заслуженно, Max-Q Dynamic Boost можно считать самым большим нововведением в свежих видеокартах. По сути своей, технология позволяет объединить доступный запас по температуре и энергопотреблению у процессора и видеокарты и динамически управлять им в зависимости от ситуации. К примеру, в играх "свободная" мощность будет выделена от процессора видеокарте, при условии что нагрузка на процессор невысокая. В качестве примера в NVIDIA запустили на RTX 2080 Super (80 Вт) Witcher 3 на максимальных настройках. В ходе презентации механизму Dynamic Boost удалось выделить 15 Вт от процессора видеокарте (повысив ее показатель до 95 Вт), чтобы выжать больше производительности. В NVIDIA уточняют, что процесс полностью автоматический, а необходимые расчеты происходят при формировании каждого кадра.

Производитель поведал и другие особенности Dynamic Boost. Сама по себе технология позволяет выделять вплоть до 15 Вт TDP, но производители ноутбуков могут настраивать этот показать с шагом в 5 Вт. Технология может дать очень хорошие результаты с процессорами по типу AMD Ryzen 9 4900HS, где уровень TDP удерживается на постоянных 35 Вт. Кстати, механизм Dynamic Boost полностью совместим с процессорами AMD, помимо Intel. Представители NVIDIA также сообщили, что Dynamic Boost никоим образом не завязан на настройки электропитания Windows - компания сотрудничает с производителями ноутбуков, чтобы точно удостовериться в отсутствии проблем. 

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

Advanced Optimus

Некоторые улучшения получила и технология Optimus. В NVIDIA новую версию назвали Advanced Optimus и говорят о серьезных улучшениях производительности и энергоэффективности. Самое интересное: Optimus теперь поддерживает дисплеи с G-Sync и частотой обновления до 120 Гц при 4K разрешении с минимальными задержками. 

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

DLSS 2.0

Рассказали на презентации и о улучшенной технологии Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0, которая теперь обеспечивает гораздо более высокое качество картинки и детализации, и обладает в два раза более быстрой нейросетью. Масштабирование было улучшено на всех разрешениях. Имплементация DLSS 2.0 требуется на стороне разработчиков игры. Сейчас DLSS 2.0 поддерживается в Unreal Engine, а также в играх Control, Deliver us the Moon, Wolfenstein: Youngblood и Mechwarrior 5: Mercenaries. 

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

NVIDIA сотрудничают с производителями для того, чтобы имплементировать новую энергоэффективную память GDDR6 и улучшенные VRM. Подробно об этом на презентации не останавливались, но видеть стремление производителя к оптимизации энергопотребления приятно. 

Разработка цифрового контента

На презентации также затронули RTX Studio для разработчиков цифрового контента. На слайдах демонстрировалось сравнительное тестирования ноутбука на RTX 2080 Super, MacBook Pro с Core i9 и Radeon RX 5500M и ноутбука с Core i7-10750H в таких задачах как редактирование видео и рендеринг 3D-моделей. Конечно, сравнение не слишком правильное, но в NVIDIA хотели показать, что ноутбуки с RTX Studio для креативщиков и дизайнеров теперь будут более оптимальным вариантом, нежели MacBook Pro. 

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

Модели и сроки появления в продаже

Помимо RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, а также их Max-Q версий, NVIDIA также представила игровую видеокарту среднего уровня - GTX 1650 Ti. Также производитель анонсировал появление улучшенной GTX 1650 с памятью GDDR6. Пока что GTX 1650 Ti существует только в виде мобильной версии для ноутбуков, но по факту ее чип TU117 не особо отличается от того, что установлен у GTX 1650. Он содержит 1024 ядра CUDA и чуть более высокий TDP в 55 Вт. Из других источников нам стало известно, что могут существовать и варианты GTX 1650 Ti с TDP до 80 Вт. Такое большое количество разномастных версий GTX 1650 Ti означает, что пользователям придется полагаться не на маркировку моделей, а на честность производителей ноутбуков. 

Как и с настольными версиями, стандартная "не-Super" RTX 2080 больше выпускаться не будет. Однако, стандартная RTX 2070 будет по-прежнему устанавливаться в ноутбуки. Пусть об этом и не сказали, но как мы знаем по обзору Asus Zephyrus G14, существует еще и RTX 2060 Max-Q. Полновесная RTX 2060 теперь позиционируется производителем как идеальное решение для игровых ноутбуков с ценником до $999. Игровые модели попроще будут оснащаться GTX 1650, а цены на них будут начинаться с $699. Уровнем ниже, судя по всему уже идут MX330 иMX350.

Такие производители, как Acer, Asus, Gigabyte, Razer и пр., начнут отгружать ноутбуки с видеокартами RTX 20XX Super в ближайшие пару недель. В ближайшие месяцы можно ожидать анонсов новых моделей и от других производителей.

(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)
(Изображение: NVIDIA)

Источник(и)

Материалы для прессы от NVIDIA

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > NVIDIA официально представила Super-версии RTX 2080 и RTX 2070, а также их Max-Q вариации, вместе с GTX 1650 Ti
Vaidyanathan Subramaniam, 2020-04- 2 (Update: 2020-04- 2)

 