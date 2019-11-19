Эксклюзив: видеокарты Nvidia Super для ноутбуков – ждите в 2020 году

Согласно нашим источникам, Nvidia обновит свою мобильную линейку графических процессоров примерно в марте 2020 года. Три видеокарты RTX получат новое наименование «Super» и улучшенные характеристики. Кроме того, появятся две новые карты GTX классом ниже GTX 1660 Ti.

Nvidia анонсировала обновление для настольных RTX-карт в июле 2019 года в ответ на линейку AMD RX 5700. Пока нет прямых конкурентов, нет и необходимости обновлять мобильные чипы. Однако слухи о том, что в 2020 году AMD запустит мобильную видеокарту RX 5700M, всё меняют. Судя по нашей информации, она расположится в промежутке между RTX 2070 и 2080 в рейтинге производительности.

Как и в настольных версиях, в новых графических процессорах SUPER для ноутбуков мы ожидаем увеличения числа шейдеров и тактовых частот. В частности, RTX 2060S должен предложить хороший прирост скорости, так как текущий RTX 2060 оказался не слишком быстрым. Прирост обусловлен возрастанием мощности или TGP (Total Graphics Power) с 90 Вт в RTX 2060 до 115 Вт в версии Super. Новые версии N18P-G61 и G62 противопоставляются Radeon RX 5500M и RX 5300M, а также дискретной видеокарте Intel DG1LP. Версия N18E-G62 станет аналогом текущей GTX 1650 и получит память GDDR6, а вот N18P-G61 должна заменить старую видеокарту Nvidia GeForce GTX 1050 (Ti). Тем не менее, Nvidia GeForce MX1650 SUPER Ti звучит как-то чересчур, так что оставим в таблице просто знак вопроса.

По слухам, запуск произойдёт в марте 2020 года, хотя дата может быть изменена. На фоне мобильных графических процессоров AMD и Intel противостояние на рынке видеокарт должно стать немного интереснее. И кто знает, может быть, Nvidia также пересмотрит свою схему наименований (как это сделала AMD), и мы, в итоге, получим что-то вроде RTX 2080M.