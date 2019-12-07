Notebookcheck

Фотографии RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte засветились до официального релиза

ASRock RX 5500 XT Challenger занимает два слота. (Источник: VideoCardz)
ASRock RX 5500 XT Challenger занимает два слота. (Источник: VideoCardz)
В Сеть просочились изображения карт ASRock Challenger RX 5500 XT, Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC и Gigabyte RX 5500 XT OC. Эти два AIB-партнера предлагают видеокарты на базе AMD Navi 14 в разогнанном состоянии с 4 ГБ и 8 ГБ видеопамяти. Ожидается, что AMD RX 5500 XT выйдет 12 декабря.
Daniel R Deakin | 07/12/2019
AMD компьютеры игры

Уже было довольно много новостей о новом графическом процессоре от AMD: как хороших, так и плохих. Однако, несмотря на различные слухи, видеокарта RX 5500 XT на базе Navi 14 наконец-то предстала перед нами в своих различных вариациях (см. фото ниже): ASRock Challenger RX 5500 XT, Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC и Gigabyte RX 5500 XT OC.

На одном из изображений, опубликованных ресурсом VideoCardz, видна коробка ASRock Challenger RX 5500 XT, на которой написано «8 ГБ». Неудивительно, что на упаковке также можно найти обозначение «4.0 PCIe», а само устройство оснащено двумя вентиляторами. Источник утверждает, что эта видеокарта была разогнана с референсной частоты 1717 МГц до 1737 МГц.

Gigabyte выпустила вариант как с двумя, так и с тремя вентиляторами. Более мощный вариант Gaming OC Gigabyte RX 5500 XT тоже имеет три вентилятора, а также обеспечивает более высокую тактовую частоту, чем видеокарта из серии OC: 1737 МГц против 1733 МГц. Для потенциальных покупателей будут доступны варианты с 4 ГБ или 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
ASRock Challenger RX 5500 XT D 8G OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT GAMING OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)
Gigabyte RX 5500 XT OC. (Источник: VideoCardz)

Источник(и)

VideoCardz

Ещё по теме

Рискованная процедура включает «трансплантацию» более быстрых чипов видеопамяти из RTX 2080 Super в RTX 2080 Ti. (Источник: TecLab)
Как создать графический процессор RTX 2080 Ti Super, уничтожив при этом две видеокарты RTX 2080 Super 28/11/2019
Видеокарты Super появятся уже в 2020-м
Эксклюзив: видеокарты Nvidia Super для ноутбуков – ждите в 2020 году 19/11/2019
AMD Renoir Ryzen 4000 Zen 2 будут оснащены интегрированными видеокартами Vega 12 и Vega 15. (Источник: The Inquirer)
Iris Plus и MX250 в опасности: AMD Renoir Ryzen 4000 (Zen 2) получат встроенную графику Vega 12 и Vega 15 11/11/2019
Видеокарта AMD смогла сравняться по производительности с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q. (Источник: Notebookcheck)
Возвращение: AMD Radeon RX 5500M достигает уровня производительности NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 03/11/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 12 > Фотографии RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte засветились до официального релиза
Daniel R Deakin, 2019-12- 7 (Update: 2019-12- 8)

 