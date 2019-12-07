Фотографии RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte засветились до официального релиза

В Сеть просочились изображения карт ASRock Challenger RX 5500 XT, Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC и Gigabyte RX 5500 XT OC. Эти два AIB-партнера предлагают видеокарты на базе AMD Navi 14 в разогнанном состоянии с 4 ГБ и 8 ГБ видеопамяти. Ожидается, что AMD RX 5500 XT выйдет 12 декабря.

Уже было довольно много новостей о новом графическом процессоре от AMD: как хороших, так и плохих. Однако, несмотря на различные слухи, видеокарта RX 5500 XT на базе Navi 14 наконец-то предстала перед нами в своих различных вариациях (см. фото ниже): ASRock Challenger RX 5500 XT, Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC и Gigabyte RX 5500 XT OC.

На одном из изображений, опубликованных ресурсом VideoCardz, видна коробка ASRock Challenger RX 5500 XT, на которой написано «8 ГБ». Неудивительно, что на упаковке также можно найти обозначение «4.0 PCIe», а само устройство оснащено двумя вентиляторами. Источник утверждает, что эта видеокарта была разогнана с референсной частоты 1717 МГц до 1737 МГц.

Gigabyte выпустила вариант как с двумя, так и с тремя вентиляторами. Более мощный вариант Gaming OC Gigabyte RX 5500 XT тоже имеет три вентилятора, а также обеспечивает более высокую тактовую частоту, чем видеокарта из серии OC: 1737 МГц против 1733 МГц. Для потенциальных покупателей будут доступны варианты с 4 ГБ или 8 ГБ видеопамяти GDDR6.