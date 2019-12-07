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Intel возрождает эпоху Haswell, возвращая Pentium G3420 на рынок

Intel повторно перезапустит старый Pentium G3420 (Источник: Newegg)
Intel повторно перезапустит старый Pentium G3420 (Источник: Newegg)
Столкнувшись с серьезным дефицитом 14-нм процессоров, Intel решила возобновить продажи Haswell Pentium G3420. Данный процессор, снятый с продажи в 2015 году, может стать популярным среди производителей оборудования. Однако будет ли этого достаточно, чтобы сгладить кризис в объемах поставок Intel?
Arjun Krishna Lal | 07/12/2019
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Процессор Haswell Pentium G3420 был снят с производства Intel более четырех лет назад. Однако в условиях серьезной нехватки комплектующих древний Pentium был возвращен на рынок. Корпорация Intel заявила в уведомлении об изменении продукта (Product Change Notification или PCN), что она «в соответствии с новым решением возобновляет выпуск продукта в долгосрочной перспективе».

Согласно PCN, процессор будет доступен для заказа до мая 2020 года. Последние поставки запланированы на декабрь того же года. G3420 имеет два ядра Haswell с тактовой частотой 3.2 ГГц, фиксированный множитель и поддерживает гиперпоточность. Процессор произведен по устаревшему 22-нм техпроцессу. Поскольку семейство AMD Ryzen уже перешло на 7-нм масштаб, разрыв между ними просто огромен.

Кроме того, нужно учитывать то, что двухъядерный Haswell Pentium G3420 предназначен для устаревших плат LGA 1150, следовательно, не так много покупателей остановят на нем свой выбор. Тем более, что AMD Athlon 3000G предлагает более высокий показатель IPC (количества исполняемых инструкций за такт), более высокие тактовые частоты, лучшую интегрированную графику и разблокированный множитель за $49: G3420 явно не сможет потягаться с этим.

Тем не менее, процессор может стать популярным среди производителей оборудования. Дешевый двухъядерный Haswell Pentium обладает достаточной производительностью для питания компьютеров базового уровня, предназначенных для работы в офисе или школе. И, что важно, он поможет Intel закрыть брешь в ее объемах поставок.

Однако повторный запуск Pentium в стиле воскрешение Лазаря порождает вопрос: что еще из семейства Haswell вернется на рынок? Может быть следующим станет 4770K?

Источник(и)

Intel

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Arjun Krishna Lal, 2019-12- 7 (Update: 2019-12- 7)

 