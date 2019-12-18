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Новый четырехъядерный процессор Tiger Lake с частотой 1.2 ГГц появился на Geekbench и опередил Comet Lake

Новый чип Tiger Lake имеет значительно улучшенное IPC (Источник: Segmentnext)
Новый чип Tiger Lake имеет значительно улучшенное IPC (Источник: Segmentnext)
Инсайдер @TUM_APISAK опубликовал оценки для двух четырехъядерных чипов Tiger Lake U с Geekbench. Похоже, что эти устройства мощностью 15-25 Вт демонстрируют значительный прирост IPC (межпотокового взаимодействия), опережая шестиядерный процессор i7-10710U в одно- и многопоточных тестах.
Arjun Krishna Lal | 18/12/2019
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Несколько месяцев назад Intel объявила, что их 10-нм процессоры Tiger Lake к 2020 году заменят Ice Lake в настольных компьютерах, рабочих станциях и мобильных устройствах. Но свидетельств того, насколько Tiger Lake лучше предшественников до сих пор было мало.

Недавно инсайдер @TUM_APISAK опубликовал оценки процессоров Tiger Lake U с Geekbench. Ранее на бенчмарке мы видели результаты Tiger Lake-Y с низким энергопотреблением (Low Voltage). Оценки Tiger Lake U мощностью 15-25 Вт – уже более интересный разговор.

Согласно характеристикам с Geekbench, процессоры Tiger Lake-U имеют 4 ядра и 8 потоков, а также базовую тактовую частоту 1.20 ГГц. В более ранней утечке от @InstLatX64, было предсказано значительное увеличение объема кэша: Tiger Lake может получить уже 3 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро. @TUM_APISAK обнаружил две записи для Tiger Lake U на Geekbench: одну – из системы с 8 ГБ LPDDR4, а другую – с 16 ГБ LPDDR4.

Их результаты оказались отличными: 1189 баллов в одноядерном и 4274 в многоядерном тесте для конфигурации на 8 ГБ, а также 1162 в одноядерном и 4274 в многоядерном тесте для модели на 16 ГБ. Эти показатели значительно выше, чем у Tiger Lake-Y, который мы видели ранее.

Интересно, что эти оценки выше, чем у шестиядерного Comet Lake i7-10710U. Похоже у новинки дела с терморегуляцией обстоят лучше, либо лучше стало межпотоковое взаимодействие (IPC), либо и то, и другое.

Эта утечка дает надежду на то, что Tiger Lake поможет Intel вернуться в игру. Мощный процессор в сочетании с графикой Intel Xe 12-го поколения станет внушительной альтернативой новым моделям Ryzen и Skylake.

Результаты Tiger Lake U с Geekbench (Источник: Geekbench)
Результаты Tiger Lake U с Geekbench (Источник: Geekbench)
Результаты Tiger Lake U с Geekbench (Источник: Geekbench)
Результаты Tiger Lake U с Geekbench (Источник: Geekbench)
Результаты Comet Lake i7-10710U с Geekbench (Источник: Geekbench)
Результаты Comet Lake i7-10710U с Geekbench (Источник: Geekbench)
 

Источник(и)

@TUM_APISAK

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Arjun Krishna Lal, 2019-12-18 (Update: 2019-12-18)

 