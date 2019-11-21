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На сколько баллов "мурчит" новый Intel Tiger Lake Y в Geekbench

Процессоры Intel Tiger Lake официально будут представлены в 2020 году. (Изображение: SegmentNext)
Процессоры Intel Tiger Lake официально будут представлены в 2020 году. (Изображение: SegmentNext)
Результаты тестирования нового чипа Intel Tiger Lake Y (предположительно они принадлежат ему) появились на Geekbench и они довольно неожиданные. Тем не менее, это вполне может быть тестовый семпл, который в лаборатории Intel работает не на стандартных частотах/режимах. Чипы Tiger Lake станут еще одним новым семейством процессоров Intel после Ice Lake.
Daniel R Deakin | 21/11/2019
Tiger Lake ноутбуки Project Athena

Результаты тестирования четырехъядерного процессора Intel Tiger Lake Y на Geekbench откопал пользователь Twitter Tum Apisak. Оценка по одноядерной и многоядерной производительности довольно низкая, но вероятно это ранний семпл, работающий на нулевом степпинге.

Оценка в однопоточном тесте составила 146 баллов, в то время как в многопоточном Tiger Lake Y выжал 529 баллов. Следуя из индекса в названии, Tiger Lake Y будут представлять из себя сверх энергоэффективные мобильные чипы с низким потреблением (9-Вт TDP), так что производительность уровня Threadripper третьего поколения останется в мечтах фанатов.

Базовая частота нового чипа, согласно Geekbench, составляет 1.19 ГГц. Результаты бенчмарков Tiger Lake Y появлялись и ранее, и с учетом класса и малого энергопотребления они были довольно обнадеживающими.

Семейство Tiger Lake будет производится по 10-нм техпроцессу и принесет такие нововведения, как микроархитектуру ядер Willow Cove, поддержку PCIe 4 и встроенную графику Gen 12 Intel XE.

Intel Corporation Tiger Lake Client Platform. (Image source: Geekbench)
Intel Corporation Tiger Lake Client Platform. (Image source: Geekbench)

Источник(и)

Geekbench

Twitter (Tum Apisak)

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Daniel R Deakin, 2019-11-21 (Update: 2019-11-21)

 