Dell обновит Inspiron 7000 2-в-1 Black Edition до процессоров Intel 10-го поколения и Thunderbolt 3

Кроме Dell Inspiron 7000 также была обновлена меньшая 13,3-дюймовая модель Inspiron 13 7390 2-в-1 Black Edition которая получила процессор Comet Lake-U Core i5-10210U (либо i7-8565U). Данное обновление устранит один из главных недостатков серии Inspiron 2-in-1, заключающийся в отсутствии Thunderbolt 3.

Одной из наших основных претензий к прошлогоднему 15,6-дюймовому Inspiron 15 7000 2-в-1 было отсутствие Thunderbolt 3. Это ограничивало возможность подключения устройства к нескольким внешним мониторам по цепочке или высокоскоростным портам. Разъём Thunderbolt стал прерогативой более дорогих моделей Dell, включая Latitude 7200 2-в-1 или флагманскую серию XPS.

Чтобы решить эту проблему, Dell обновила вышеупомянутый Inspiron, добавив в него новый Intel Comet Lake-U Core i7-10510U 10-го поколения, который включает в себя Thunderbolt 3. Предыдущие конфигурации имели процессор Whiskey Lake-U Core i7-8565U с разъёмом USB Type-C 1-го поколения. Видеокарту тоже не оставили без внимания, заменив GeForce MX150 более новой MX250.

Корпус ноутбука остался идентичным прошлогодней 15,6-дюймовой модели. Любопытно, что других конфигураций, скажем с Core i5 пока нет, так что пользователям, интересующимся другими процессорами, скажем более быстрым шестиядерным Core i7-10710U, придется присмотреться к более дорогому XPS 13 7390.

Новый Black Edition 2019 Inspiron 13 7000 2-в-1 с Comet Lake-U стартует от $1470 долларов США (а Inspiron 7390 2-in1 с i7-8565U уже есть на Amazon).