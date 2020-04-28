Раскрыты характеристики Dell XPS 17 9700: Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD 4 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 2060 и испарительная камера
Благодаря пользователю Reddit под ником u/spacexcables, нам удалось узнать множество подробностей о новом XPS 17. На сайте Dell France (ссылка уже мертва, но была доступна на момент публикации сообщения) были опубликованы все технические характеристики ноутбука. В Dell быстренько убрали утечку, но мы также успели подсмотреть информацию о XPS 15 9500, про который расскажем в отдельной новости.
Как можно видеть в таблице ниже, Dell будет предлагать XPS 17 с процессорами Intel 10 поколения Comet Lake-H, вплоть до Core i9-10885H, видеокартами Nvidia (до RTX 2060), 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и PCIe NVMe накопителем емкостью 4 ТБ. Для модели также предусмотрено два дисплея FHD+ и UHD+ разрешением. Частота у обеих панелей составляет 60 Гц, а яркость заявлена на уровне 500 нит; вариант FHD+ матовый, в то время, как QHD+ обладает глянцевым сенсорным экраном. Судя по таблице характеристик, оперативная память у XPS 17 устанавливается в слоты, а по части накопителей будущих владельцев ждет сюрприз. Как можно видеть в таблице, у XPS 17 9700 будет два слота M.2 2280. Правда, в конфигурации начального уровня будет установлен 256-ГБ накопитель типоразмера M.2 2230.
По части видеокарт все довольно нестандартно: для XPS 17 9700 предусмотрено три разных модели и одна их них встроенная. Двумя другими являются RTX 2060 и новая GTX 1650 Ti с памятью GDDR6. В ноутбуке будет четыре порта USB 3.1 Gen 2 с поддержкой Thunderbolt 3, аудио разъем, картридер и слот для замка. Что странно, в таблице характеристик указывает отдельный разъем питания, но на снимках его не видно.
Кроме всего прочего, новинка получит поддержку Windows Hello: авторизация будет возможна с помощью сканера отпечатков пальцев или ИК-камеры. В характеристиках также указывается система охлаждения Dell Dual Opposite Outlet с испарительной камерой и специальный датчик в крышке, который позволит "включать ноутбук и приступать к работе за секунду, в каком бы состоянии система не пребывала". Наконец, у XPS 17 9700 будет четыре динамика с поддержкой Waves Nx 3D (дебют данной технологии в ноутбуках), а за улучшение звучания будет отвечать специальное ПО, которое настраивалось специалистами-профессионалами.
О ценах и сроках появления XPS 17 9700 в продаже пока ничего неизвестно, но анонс, судя по всему, не за горами. Что интересно, на все том же сайте Dell France был опубликован список моделей линеек Latitude и Precision, которые будут обновлены в этом году:
- Precision 3550
- Precision 3551
- Precision 5550
- Latitude 5310
- Latitude 5310 2-in-1
- Latitude 5410
- Latitude 5411
- Latitude 5510
- Latitude 5511
- Latitude 7210 2-in-1
- Latitude 7310/Latitude 7310 2-in-1
- Latitude 7410/Latitude 7410 2-in-1
|XPS 17 9700
|Дисплей
|17 дюймов, FHD+, 1920 x 1200, 60 Гц, матовый, InfinityEdge, sRGB 100%, 500 нит, широкие углы обзора17 дюймов UHD+, 3840 x 2400, 60 Гц, антибликовый сенсорный экран, InfinityEdge, 100% AdobeRGB, 500 нит, широкие углы обзора
|Процессор
|Core i5-10300H, 8 МБ кэш, 4 ядра, 2.50 ГГц - 4.50 ГГцCore i7-10750H, 12 МБ кэш, 6 ядер, 2.60 ГГц - 5 ГГцCore i7-10875H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.30 ГГц - 5.10 ГГцCore i9-10885H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.40 ГГц - 5.30 ГГц
|ОЗУ
|8 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим16 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим32 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим64 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим
|Накопитель
|256 ГБ, M.2 2230, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD512 ГБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD1 ТБ, 2 x 512 ГБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD1 ТБ, 1 x 1 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD2 ТБ, 2 x 1 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD2 ТБ, 1 x 2 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD4 ТБ, 2 x 2 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
|Видеокарта
|Intel UHD Graphics 630NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4 ГБ GDDR6NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6 ГБ GDDR6
|Порты
|4 USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt™ 3 с DisplayPortКомбинированный аудио разъемРазъем питанияКартридерСлот замка
|Коммуникации
|Killer™ AX1650w, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1Killer™ AX500-DBS, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
|Батарея
|3-cell, 56 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge6-ячеечная, 97 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
|Габариты
|Толщина (сзади): 19.5 ммШирина: 374.45 ммГлубина: 248.05 мм Минимальный вес: 2.11 кгМаксимальный вес: 2.51 кг
|Прочее
|720p 30 к/с HD RGB ИК-камераДвойной массив микрофоновСтерео НЧ динамики 2.5 Вт x 2 + Стерео ВЧ динамики 1.5 Вт x 2 = 8 Вт общая мощность
Источник(и)
Dell France (1) (2) /r/Dell (u/spacexcables)