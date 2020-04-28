Раскрыты характеристики Dell XPS 17 9700: Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD 4 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 2060 и испарительная камера

Подразделение Dell во Франции случайно слило в сеть подробности о грядущем XPS 17 9700. Судя по утекшим данным, модель станет настоящим флагманом линейки XPS: два слота M.2-2280, RTX 2060, четыре динамика, испарительная камера, батарея на 97 Вт⋅ч и другие нововведения. Судя по всему, в Dell всерьез настроились догнать Apple MacBook Pro 16.

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Благодаря пользователю Reddit под ником u/spacexcables, нам удалось узнать множество подробностей о новом XPS 17. На сайте Dell France (ссылка уже мертва, но была доступна на момент публикации сообщения) были опубликованы все технические характеристики ноутбука. В Dell быстренько убрали утечку, но мы также успели подсмотреть информацию о XPS 15 9500, про который расскажем в отдельной новости.

Как можно видеть в таблице ниже, Dell будет предлагать XPS 17 с процессорами Intel 10 поколения Comet Lake-H, вплоть до Core i9-10885H, видеокартами Nvidia (до RTX 2060), 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и PCIe NVMe накопителем емкостью 4 ТБ. Для модели также предусмотрено два дисплея FHD+ и UHD+ разрешением. Частота у обеих панелей составляет 60 Гц, а яркость заявлена на уровне 500 нит; вариант FHD+ матовый, в то время, как QHD+ обладает глянцевым сенсорным экраном. Судя по таблице характеристик, оперативная память у XPS 17 устанавливается в слоты, а по части накопителей будущих владельцев ждет сюрприз. Как можно видеть в таблице, у XPS 17 9700 будет два слота M.2 2280. Правда, в конфигурации начального уровня будет установлен 256-ГБ накопитель типоразмера M.2 2230.

По части видеокарт все довольно нестандартно: для XPS 17 9700 предусмотрено три разных модели и одна их них встроенная. Двумя другими являются RTX 2060 и новая GTX 1650 Ti с памятью GDDR6. В ноутбуке будет четыре порта USB 3.1 Gen 2 с поддержкой Thunderbolt 3, аудио разъем, картридер и слот для замка. Что странно, в таблице характеристик указывает отдельный разъем питания, но на снимках его не видно.

Кроме всего прочего, новинка получит поддержку Windows Hello: авторизация будет возможна с помощью сканера отпечатков пальцев или ИК-камеры. В характеристиках также указывается система охлаждения Dell Dual Opposite Outlet с испарительной камерой и специальный датчик в крышке, который позволит "включать ноутбук и приступать к работе за секунду, в каком бы состоянии система не пребывала". Наконец, у XPS 17 9700 будет четыре динамика с поддержкой Waves Nx 3D (дебют данной технологии в ноутбуках), а за улучшение звучания будет отвечать специальное ПО, которое настраивалось специалистами-профессионалами.

О ценах и сроках появления XPS 17 9700 в продаже пока ничего неизвестно, но анонс, судя по всему, не за горами. Что интересно, на все том же сайте Dell France был опубликован список моделей линеек Latitude и Precision, которые будут обновлены в этом году: