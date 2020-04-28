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Раскрыты характеристики Dell XPS 17 9700: Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD 4 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 2060 и испарительная камера

Три видеокарты для XPS 17 9700, среди них и RTX 2060 (Изображение: Dell)
Три видеокарты для XPS 17 9700, среди них и RTX 2060 (Изображение: Dell)
Подразделение Dell во Франции случайно слило в сеть подробности о грядущем XPS 17 9700. Судя по утекшим данным, модель станет настоящим флагманом линейки XPS: два слота M.2-2280, RTX 2060, четыре динамика, испарительная камера, батарея на 97 Вт⋅ч и другие нововведения. Судя по всему, в Dell всерьез настроились догнать Apple MacBook Pro 16.
Alex Alderson | 28/04/2020
XPS Geforce Comet Lake ноутбуки

Благодаря пользователю Reddit под ником u/spacexcables, нам удалось узнать множество подробностей о новом XPS 17. На сайте Dell France (ссылка уже мертва, но была доступна на момент публикации сообщения) были опубликованы все технические характеристики ноутбука. В Dell быстренько убрали утечку, но мы также успели подсмотреть информацию о XPS 15 9500, про который расскажем в отдельной новости.

Как можно видеть в таблице ниже, Dell будет предлагать XPS 17 с процессорами Intel 10 поколения Comet Lake-H, вплоть до Core i9-10885H, видеокартами Nvidia (до RTX 2060), 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и PCIe NVMe накопителем емкостью 4 ТБ. Для модели также предусмотрено два дисплея FHD+ и UHD+ разрешением. Частота у обеих панелей составляет 60 Гц, а яркость заявлена на уровне 500 нит; вариант FHD+ матовый, в то время, как QHD+ обладает глянцевым сенсорным экраном. Судя по таблице характеристик, оперативная память у XPS 17 устанавливается в слоты, а по части накопителей будущих владельцев ждет сюрприз. Как можно видеть в таблице, у XPS 17 9700 будет два слота M.2 2280. Правда, в конфигурации начального уровня будет установлен 256-ГБ накопитель типоразмера M.2 2230.

По части видеокарт все довольно нестандартно: для XPS 17 9700 предусмотрено три разных модели и одна их них встроенная. Двумя другими являются RTX 2060 и новая GTX 1650 Ti с памятью GDDR6. В ноутбуке будет четыре порта USB 3.1 Gen 2  с поддержкой Thunderbolt 3, аудио разъем, картридер и слот для замка. Что странно, в таблице характеристик указывает отдельный разъем питания, но на снимках его не видно.

Кроме всего прочего, новинка получит поддержку Windows Hello: авторизация будет возможна с помощью сканера отпечатков пальцев или ИК-камеры. В характеристиках также указывается система охлаждения Dell Dual Opposite Outlet с испарительной камерой и специальный датчик в крышке, который позволит "включать ноутбук и приступать к работе за секунду, в каком бы состоянии система не пребывала". Наконец, у XPS 17 9700 будет четыре динамика с поддержкой Waves Nx 3D (дебют данной технологии в ноутбуках), а за улучшение звучания будет отвечать специальное ПО, которое настраивалось специалистами-профессионалами.

О ценах и сроках появления XPS 17 9700 в продаже пока ничего неизвестно, но анонс, судя по всему, не за горами. Что интересно, на все том же сайте Dell France был опубликован список моделей линеек Latitude и Precision, которые будут обновлены в этом году:

  • Precision 3550
  • Precision 3551
  • Precision 5550
  • Latitude 5310
  • Latitude 5310 2-in-1
  • Latitude 5410
  • Latitude 5411
  • Latitude 5510
  • Latitude 5511
  • Latitude 7210 2-in-1
  • Latitude 7310/Latitude 7310 2-in-1
  • Latitude 7410/Latitude 7410 2-in-1
XPS 17 9700
Дисплей 17 дюймов, FHD+, 1920 x 1200, 60 Гц, матовый, InfinityEdge, sRGB 100%, 500 нит, широкие углы обзора
17 дюймов UHD+, 3840 x 2400, 60 Гц, антибликовый сенсорный экран, InfinityEdge, 100% AdobeRGB, 500 нит, широкие углы обзора
Процессор Core i5-10300H, 8 МБ кэш, 4 ядра, 2.50 ГГц - 4.50 ГГц
Core i7-10750H, 12 МБ кэш, 6 ядер, 2.60 ГГц - 5 ГГц
Core i7-10875H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.30 ГГц - 5.10 ГГц
Core i9-10885H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.40 ГГц - 5.30 ГГц
ОЗУ 8 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим
16 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим
32 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим
64 ГБ DDR4-2933 двухканальный режим
Накопитель 256 ГБ, M.2 2230, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
512 ГБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
1 ТБ, 2 x 512 ГБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
1 ТБ, 1 x 1 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
2 ТБ, 2 x 1 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
2 ТБ, 1 x 2 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
4 ТБ, 2 x 2 ТБ, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
Видеокарта Intel UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4 ГБ GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6 ГБ GDDR6
Порты 4 USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt™ 3 с DisplayPort
Комбинированный аудио разъем
Разъем питания
Картридер
Слот замка
Коммуникации Killer™ AX1650w, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
Killer™ AX500-DBS, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
Батарея 3-cell, 56 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
6-ячеечная, 97 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
Габариты Толщина (сзади): 19.5 мм
Ширина: 374.45 мм
Глубина: 248.05 мм
Минимальный вес: 2.11 кг
Максимальный вес: 2.51 кг
Прочее 720p 30 к/с HD RGB ИК-камера
Двойной массив микрофонов
Стерео НЧ динамики 2.5 Вт x 2 + Стерео ВЧ динамики 1.5 Вт x 2 = 8 Вт общая мощность
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)
(Изображение: Dell France)

Источник(и)

Dell France (1) (2) /r/Dell (u/spacexcables)

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Alex Alderson, 2020-04-28 (Update: 2020-04-28)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 