Dell XPS 17 9700 замечен на Userbenchmark, может стать реальным вариантом для тех, кто работает в дороге

Похоже, скоро мы увидим 17-дюймовый XPS! Замеченный в базе Userbenchmark ноутбук XPS 17 9700 использует процессор i7-10750H и 32 ГБ RAM, но, кажется, не имеет дискретной видеокарты. Возможно, в Dell догадаются установить хотя бы GTX 1660 Ti, а то и RTX 2060.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Примерно в этот же период прошлого года в Сеть были неофициально выложены планы Dell на будущее серии XPS. В них был намёк на появление к середине 2020 года нового, 17-дюймового XPS 17 7700 с процессором Comet Lake класса H и видеокартой GTX 1660 Ti Max-Q. С тех пор о 17-дюймовых XPS не слышно ничего. Зато в базе Userbenchmark недавно появилось упоминание другой модели с таким экраном. Она имеет обозначение 9700.

Twitter-пользователь _rogame обнаружил этот XPS первым. Пока официально не существующее устройство с кодовым именем Dell 07DMNN, похоже, использует шестиядерный процессор Intel Core i7-10750H, 32 ГБ двухканальной памяти DDR4-2933 и накопитель Micron вместительностью 1 ТБ. Довольно медленный по современным стандартом. Дисплей использует разрешение 3840 на 2400 (соотношение 16:10, как у Apple или как во многих ноутбуках десятилетней давности). Если такая модель выйдет в свет, она станет первой настоящей новинкой подбренда XPS за годы и годы. Между прочим, такое же разрешение может получить и 15-дюймовый XPS 15 9500.

Корпус, вмещающий 17-дюймовый дисплей, наверняка позволит организовать охлаждение как следует. Этот момент остро стоит в том же 15-дюймовом XPS 15 7590 (в топовых конфигурациях, по крайней мере). Информация с Userbenchmark не упоминает наличия дискретной видеокарты в потенциальном XPS 17. Но она вполне может там быть, как серии GTX, так и RTX. По крайней мере, в XPS 15 9500 мы ожидаем увидеть мобильную GTX 1650 Ti. Среди опций процессора наверняка будет 8-ядерный Core i9.

Не так давно в Dell изменили схему наименований моделей Inspiron, Vostro, Precision и Latitude - но уже успели с тех пор решить, что это был неправильный ход. В любом случае, XPS 17 9700 может выйти не под этим именем, а под немного другим. Не совсем понятно и то, какие материалы корпуса в нём будут применены, углепластик, металл и стекло, или что-либо другое. Наверняка в ближайшие дни и недели слухи дадут нам об этом знать.

Кто из вас, читателей, не отказался бы познакомиться с 17-дюймовым XPS? Какие функции он должен, по вашему мнению, нести в себе обязательно?