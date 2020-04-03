Dell XPS 17 9700 замечен на Userbenchmark, может стать реальным вариантом для тех, кто работает в дороге
Примерно в этот же период прошлого года в Сеть были неофициально выложены планы Dell на будущее серии XPS. В них был намёк на появление к середине 2020 года нового, 17-дюймового XPS 17 7700 с процессором Comet Lake класса H и видеокартой GTX 1660 Ti Max-Q. С тех пор о 17-дюймовых XPS не слышно ничего. Зато в базе Userbenchmark недавно появилось упоминание другой модели с таким экраном. Она имеет обозначение 9700.
Twitter-пользователь _rogame обнаружил этот XPS первым. Пока официально не существующее устройство с кодовым именем Dell 07DMNN, похоже, использует шестиядерный процессор Intel Core i7-10750H, 32 ГБ двухканальной памяти DDR4-2933 и накопитель Micron вместительностью 1 ТБ. Довольно медленный по современным стандартом. Дисплей использует разрешение 3840 на 2400 (соотношение 16:10, как у Apple или как во многих ноутбуках десятилетней давности). Если такая модель выйдет в свет, она станет первой настоящей новинкой подбренда XPS за годы и годы. Между прочим, такое же разрешение может получить и 15-дюймовый XPS 15 9500.
Корпус, вмещающий 17-дюймовый дисплей, наверняка позволит организовать охлаждение как следует. Этот момент остро стоит в том же 15-дюймовом XPS 15 7590 (в топовых конфигурациях, по крайней мере). Информация с Userbenchmark не упоминает наличия дискретной видеокарты в потенциальном XPS 17. Но она вполне может там быть, как серии GTX, так и RTX. По крайней мере, в XPS 15 9500 мы ожидаем увидеть мобильную GTX 1650 Ti. Среди опций процессора наверняка будет 8-ядерный Core i9.
Не так давно в Dell изменили схему наименований моделей Inspiron, Vostro, Precision и Latitude - но уже успели с тех пор решить, что это был неправильный ход. В любом случае, XPS 17 9700 может выйти не под этим именем, а под немного другим. Не совсем понятно и то, какие материалы корпуса в нём будут применены, углепластик, металл и стекло, или что-либо другое. Наверняка в ближайшие дни и недели слухи дадут нам об этом знать.
Кто из вас, читателей, не отказался бы познакомиться с 17-дюймовым XPS? Какие функции он должен, по вашему мнению, нести в себе обязательно?