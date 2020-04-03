Notebookcheck

Dell XPS 17 9700 замечен на Userbenchmark, может стать реальным вариантом для тех, кто работает в дороге

17-дюймовый Dell XPS из 2011 нас порадовал. Возможно, новинка окажется не хуже?
17-дюймовый Dell XPS из 2011 нас порадовал. Возможно, новинка окажется не хуже?
Похоже, скоро мы увидим 17-дюймовый XPS! Замеченный в базе Userbenchmark ноутбук XPS 17 9700 использует процессор i7-10750H и 32 ГБ RAM, но, кажется, не имеет дискретной видеокарты. Возможно, в Dell догадаются установить хотя бы GTX 1660 Ti, а то и RTX 2060.
Vaidyanathan Subramaniam | 03/04/2020
Geforce Comet Lake ноутбуки XPS

Примерно в этот же период прошлого года в Сеть были неофициально выложены планы Dell на будущее серии XPS. В них был намёк на появление к середине 2020 года нового, 17-дюймового XPS 17 7700 с процессором Comet Lake класса H и видеокартой GTX 1660 Ti Max-Q. С тех пор о 17-дюймовых XPS не слышно ничего. Зато в базе Userbenchmark недавно появилось упоминание другой модели с таким экраном. Она имеет обозначение 9700.

Twitter-пользователь _rogame обнаружил этот XPS первым. Пока официально не существующее устройство с кодовым именем Dell 07DMNN, похоже, использует шестиядерный процессор Intel Core i7-10750H, 32 ГБ двухканальной памяти DDR4-2933 и накопитель Micron вместительностью 1 ТБ. Довольно медленный по современным стандартом. Дисплей использует разрешение 3840 на 2400 (соотношение 16:10, как у Apple или как во многих ноутбуках десятилетней давности). Если такая модель выйдет в свет, она станет первой настоящей новинкой подбренда XPS за годы и годы. Между прочим, такое же разрешение может получить и 15-дюймовый XPS 15 9500. 

Корпус, вмещающий 17-дюймовый дисплей, наверняка позволит организовать охлаждение как следует. Этот момент остро стоит в том же 15-дюймовом XPS 15 7590 (в топовых конфигурациях, по крайней мере). Информация с Userbenchmark не упоминает наличия дискретной видеокарты в потенциальном XPS 17. Но она вполне может там быть, как серии GTX, так и RTX. По крайней мере, в XPS 15 9500 мы ожидаем увидеть мобильную GTX 1650 Ti. Среди опций процессора наверняка будет 8-ядерный Core i9.

Не так давно в Dell изменили схему наименований моделей Inspiron, Vostro, Precision и Latitude - но уже успели с тех пор решить, что это был неправильный ход. В любом случае, XPS 17 9700 может выйти не под этим именем, а под немного другим. Не совсем понятно и то, какие материалы корпуса в нём будут применены, углепластик, металл и стекло, или что-либо другое. Наверняка в ближайшие дни и недели слухи дадут нам об этом знать.

Кто из вас, читателей, не отказался бы познакомиться с 17-дюймовым XPS? Какие функции он должен, по вашему мнению, нести в себе обязательно?

Dell XPS 17 9700 на Userbenchmark (Изображение: Снимок экрана / Userbenchmark)
Dell XPS 17 9700 на Userbenchmark (Изображение: Снимок экрана / Userbenchmark)
Dell XPS 17 9700 на Userbenchmark (Изображение: Снимок экрана / Userbenchmark)
Dell XPS 17 9700 на Userbenchmark (Изображение: Снимок экрана / Userbenchmark)

Источник(и)

Userbenchmark via @_rogame on Twitter

Acer анонсировала обновленные игров...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Dell XPS 17 9700 замечен на Userbenchmark, может стать реальным вариантом для тех, кто работает в дороге
Vaidyanathan Subramaniam, 2020-04- 3 (Update: 2020-04- 3)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 