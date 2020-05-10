Notebookcheck

На очереди к обновлению Dell Alienware Area-51m: Intel Core i9-10900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ DDR4 и RAID-0 SSD массив на 2 ТБ

Alienware Area-51m скоро получит обновление (Изображение: Dell)
Alienware Area-51m скоро получит обновление (Изображение: Dell)
Момент релиза обновленного Dell Alienware Area-51m стремительно приближается. Судя по всему, анонс модели состоится вместе с XPS 15 9500/XPS 17 9700 - такие выводы можно сделать исходя из результатов тестирования модели в 3DMark. Если верить этим данным, то у Area-51m R2 будет процессор Intel Core i9-10900K, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и SSD RAID-0 массив объемом 2 ТБ.
Alex Alderson | 10/05/2020
Windows Comet Lake Geforce игры ноутбуки

Судя по всему, в Dell вовсю готовятся выпустить обновленный Alienware Area-51m. Отрадно слышать столь приятную новость, ведь даже модель прошлого года выпуска способна обойти любой современный ноутбук по производительности благодаря настольному процессору и мощной видеокарте в форм-факторе DGFF. Взглянуть на эту красоту вы можете в нашем обзоре Area-51m.

Результаты тестирования обновленной модели в 3DMark заметил наш любимый пользователь Twitter @_rogame: предполагаемый Area-51m R2 штурмовал бенчмарк в конфигурации с Core i9-10900 - 10-ядерным 20-поточным настольным процессором семейства Comet Lake-S с базовой частотой 2.8 ГГц и разгоном до 5.2 ГГц. На скриншоте приведенном @_rogame видно, что на борту установлена видеокарта с памятью GDDR6 и пропускной способностью 11 Гбит/с, которая "вполне может являться новой RTX 2060".

Но самое интересное то, что версия с Core i9-10900K и RTX 2080 SUPER также была протестирована в 3DMark. Она также включала в себя 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 RAM и SSD RAID 0 массив объемом 2 ТБ. Данная версия на 10% обошла оригинальный Area-51m (конфигурация как в нашем обзоре) в 3DMark Fire Strike и Time Spy

К RTX 2080 SUPER и новой RTX 2060 должна также присоединиться RTX 2070 SUPER. Мы также ожидаем, что Area-51m R2 будет предлагаться не только с Core i9 и другими объемами памяти/накопителей. И хотя в 3DMark была только версия на NVIDIA, мы помним, что Фрэнк Азор (Frank Azor) в прошлом месяце говорил о желании производителя выпустить "несколько ноутбуков на Radeon" к концу мая.

(Изображение: @_rogame)
(Изображение: @_rogame)
(Изображение: @_rogame)

Источник(и)

@_rogame (1) (2) (3)

Ещё по теме

XPS 15 9500: лучше XPS 15 7590, но хуже XPS 17 9700 (Изображение: Dell France через u/stblr)
Грядущий Dell XPS 15 9500 будет существенно лучше XPS 15 7590 28/04/2020
Три видеокарты для XPS 17 9700, среди них и RTX 2060 (Изображение: Dell)
Раскрыты характеристики Dell XPS 17 9700: Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD 4 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 2060 и испарительная камера 28/04/2020
17-дюймовый Dell XPS из 2011 нас порадовал. Возможно, новинка окажется не хуже?
Dell XPS 17 9700 замечен на Userbenchmark, может стать реальным вариантом для тех, кто работает в дороге 03/04/2020
У текущей модели ноутбука Dell Latitude 14 5401 имеется конфигурация с Intel Core i5-9400H 9-го поколения. (Источник: Dell)
Появились результаты Dell Latitude 5411 на базе Intel Core i5-10400H с Geekbench и UserBenchmark 27/03/2020
Asus ROG Zephyrus G14 также может быть оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800HS. (Источник: Asus)
AMD Ryzen 9 4900HS из Asus ROG Zephyrus G14 обошел Intel Core i9-9980HK из Dell Precision 5540 на Geekbench 24/03/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > На очереди к обновлению Dell Alienware Area-51m: Intel Core i9-10900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ DDR4 и RAID-0 SSD массив на 2 ТБ
Alex Alderson, 2020-05-10 (Update: 2020-05-10)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 