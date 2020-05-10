На очереди к обновлению Dell Alienware Area-51m: Intel Core i9-10900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ DDR4 и RAID-0 SSD массив на 2 ТБ

Момент релиза обновленного Dell Alienware Area-51m стремительно приближается. Судя по всему, анонс модели состоится вместе с XPS 15 9500/XPS 17 9700 - такие выводы можно сделать исходя из результатов тестирования модели в 3DMark. Если верить этим данным, то у Area-51m R2 будет процессор Intel Core i9-10900K, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и SSD RAID-0 массив объемом 2 ТБ.

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Судя по всему, в Dell вовсю готовятся выпустить обновленный Alienware Area-51m. Отрадно слышать столь приятную новость, ведь даже модель прошлого года выпуска способна обойти любой современный ноутбук по производительности благодаря настольному процессору и мощной видеокарте в форм-факторе DGFF. Взглянуть на эту красоту вы можете в нашем обзоре Area-51m.

Результаты тестирования обновленной модели в 3DMark заметил наш любимый пользователь Twitter @_rogame: предполагаемый Area-51m R2 штурмовал бенчмарк в конфигурации с Core i9-10900 - 10-ядерным 20-поточным настольным процессором семейства Comet Lake-S с базовой частотой 2.8 ГГц и разгоном до 5.2 ГГц. На скриншоте приведенном @_rogame видно, что на борту установлена видеокарта с памятью GDDR6 и пропускной способностью 11 Гбит/с, которая "вполне может являться новой RTX 2060".

Но самое интересное то, что версия с Core i9-10900K и RTX 2080 SUPER также была протестирована в 3DMark. Она также включала в себя 64 ГБ ОЗУ DDR4-2933 RAM и SSD RAID 0 массив объемом 2 ТБ. Данная версия на 10% обошла оригинальный Area-51m (конфигурация как в нашем обзоре) в 3DMark Fire Strike и Time Spy.