AMD Ryzen 9 4900HS из Asus ROG Zephyrus G14 обошел Intel Core i9-9980HK из Dell Precision 5540 на Geekbench

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 с новым мощным процессором AMD Ryzen 9 4900HS был протестирован на Geekbench. Если в одноядерном тесте он немного уступил Intel Core i9-9980HK, то в многоядерном чип Renoir справился на порядок лучше, чем конкурирующий процессор Coffee Lake из Dell Precision 5540.

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Совершенно очевидно, что ноутбуки Asus ROG Zephyrus G14 и Dell Precision 5540 предназначены для разных групп пользователей, но это не означает, что нельзя сравнить их процессоры, относящиеся к одному классу, на Geekbench (v. 4.4). Итак, в одноядерном тесте победителем оказался Intel Core i9-9980HK, набрав 5617 баллов против 5309 баллов AMD Ryzen 9 4900HS.

Однако в многоядерном тесте ситуация кардинально изменилась: здесь фаворитом стал Ryzen 9 4900HS из Zephyrus G14. В рамках разных проверок процессор набрал 29 254 и 30 047 баллов; оба результата больше 28 625 баллов, полученных i9-9980HK из Precision 5540. Напомним, что конкурирующие здесь процессоры имеют по 8 ядер и 16 потоков, но чип Intel потребляет больше энергии. Его расчетная тепловая мощность составляет 45 Вт, в то время как у Renoir этот показатель – 35 Вт.

В Geekbench можно отыскать запись, в которой значится, что Intel Core i9-9980HK из Asus ROG Mothership GZ700GX набрал 35 403 баллов в многоядерном тесте. Данный 17-дюймовый ноутбук располагает не только дополнительным пространством для размещения более серьезной системы охлаждения и большей (на 10 Вт) расчетной тепловой мощностью; также нужно учитывать уровень степпинга, которой для процессора Intel уже 13-й, тогда как для AMD Ryzen 9 4900HS – только первый, так что ему еще предстоит пережить множество перенастроек и улучшений. Данный представитель серии Ryzen 4000 продемонстрировал более серьезную многоядерную производительность, чем процессор Coffee Lake, который, к тому же, потребляет больше энергии.