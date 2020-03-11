AMD еще не анонсировала Ryzen 9 4900H, а доказательства его существования уже появились в Сети. С мощностью 45 Вт, 8 ядрами и тактовой частотой 4.4 ГГц Ryzen 9 4900H хватит ресурсов, чтобы бросить вызов серии Intel Comet Lake-H. Кстати, интегрированный графический процессор Radeon RX Vega 8 тоже готов потягаться с дискретными видеокартами благодаря своим 8 вычислительным блокам и максимальной тактовой частоте 1750 МГц.

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Теперь нет никаких сомнений в том, что AMD готовит к выпуску Ryzen 9 4900H – первый процессор серии Ryzen 4000H. На прошлой неделе благодаря информации с ресурса Videocardz мы убедились, что ASUS планирует выпустить игровой ноутбук TUF Gaming с процессором Ryzen 9 4900H. Правда, из той утечки почти ничего не удалось узнать о самом процессоре, разве что его предполагаемую максимальную тактовою частоту – 4.2 ГГц.

Однако, в таком случае, Ryzen 9 4900H проигрывает по тактовой частоте Ryzen 9 4900HS. Ситуацию проясняет новая утечка с 3DMark, которая доказывает, что для Ryzen 9 4900H частота 4.2 ГГц – не предел. На скриншоте ниже вы можете увидеть, что максимальная частота процессора составляет 4.4 ГГц, т.е. она вполне соответствует уровню Ryzen 9 4900HS. При этом базовые тактовые частоты обоих процессоров – 3.0 ГГц.

Как заметил информатор @_rogame, Ryzen 9 4900H, вероятно, сможет достигать уровня 4.4 ГГц только с помощью технологии разгона Precision Boost Overdrive, а в штатном режиме максимальная тактовая частота будет 4.3 ГГц. Также из 3DMark мы узнаем о частоте работы встроенного графического процессора Ryzen 9 4900H (1750 МГц), благодаря которой легко догадаться, что речь идет о Radeon RX Vega 8; последний, кстати, имеет 8 вычислительных блоков (CU).

Требования к теплоотводу Ryzen 9 4900H составят те же 45 Вт, что и у других процессоров серии Ryzen 4000H. Ryzen 9 4900H появится в 15-дюймовых игровых ноутбуках в течении этого года.