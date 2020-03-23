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Благодаря спросу на Radeon RX 5700 XT и Ryzen 3000 продажи AMD на Mindfactory существенно увеличились

Видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT имеет 40 вычислительных блоков. (Источник: AMD)
Видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT имеет 40 вычислительных блоков. (Источник: AMD)
В контексте аналитики продаж на Mindfactory можно сказать, что неделька у AMD выдалась просто отличная. Популярность серии Ryzen 3000 позволяет компании существенно опережать Intel на рынке процессоров; а вот серия Radeon RX 5000, прежде не особо популярная, наконец-то обрела второе дыхание, улучшив положение дел AMD в сегменте видеокарт.
Daniel R Deakin | 23/03/2020
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Данные о продажах процессоров и видеокарт на Mindfactory дают представление о том, какие именно модели пользуются спросом на соответствующих рынках. Прошлый отчет с данной платформы продемонстрировал, насколько сильно укрепились позиции AMD в сегменте процессоров, а новые данные еще раз подтверждают эту тенденцию. Немецкий магазин Mindfactory продал 5700 процессоров AMD против 925 единиц от Intel. Наибольшее внимание покупателей привлекли как раз-таки чипы серии Ryzen 3000.

AMD Ryzen 5 3600 все так же занимает первое место с 1900 проданными процессорами, опережая конкурентов. Для сравнения, самым продаваемым чипом от Intel стал Core i5-9600K со 130 проданными единицами. Однако, если в сфере процессоров AMD – явный лидер, то достичь тех же успехов в сегменте видеокарт компании не удавалось. Поэтому увеличение количества новостей о PlayStation 5 и Xbox Series X за последнее время несколько изменило ситуацию в пользу компании.

Обычно показатели Nvidia запредельные по сравнению с AMD. Однако последние данные о продажах видеокарт с Mindfactory показывают, что объем продаж Nvidia составил 2550 устройств, а AMD – 2120. В топ-10 самых популярных видеокарт вошли четыре представителя серии Radeon RX 5000, главный из которых – RX 5700 XT, проданный в количестве 810 единиц. Последнего немного опередил графический процессор GeForce RTX 2070 от Nvidia с 900 проданными экземплярами. Благодаря последним новостям о мощных видеокартах AMD в PS5 и XSX, геймеры проявили интерес к данному производителю и захотели приобрести нечто подобное, пусть даже на базе «старой» RDNA 1.

Топ-15 лидеров продаж среди процессоров (слева) и видеокарт (справа). (Источник: @TechEpiphany/отредактировано)
Топ-15 лидеров продаж среди процессоров (слева) и видеокарт (справа). (Источник: @TechEpiphany/отредактировано)

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@TechEpiphany (1/2)

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Daniel R Deakin, 2020-03-23 (Update: 2020-03-23)

 