Благодаря спросу на Radeon RX 5700 XT и Ryzen 3000 продажи AMD на Mindfactory существенно увеличились
Данные о продажах процессоров и видеокарт на Mindfactory дают представление о том, какие именно модели пользуются спросом на соответствующих рынках. Прошлый отчет с данной платформы продемонстрировал, насколько сильно укрепились позиции AMD в сегменте процессоров, а новые данные еще раз подтверждают эту тенденцию. Немецкий магазин Mindfactory продал 5700 процессоров AMD против 925 единиц от Intel. Наибольшее внимание покупателей привлекли как раз-таки чипы серии Ryzen 3000.
AMD Ryzen 5 3600 все так же занимает первое место с 1900 проданными процессорами, опережая конкурентов. Для сравнения, самым продаваемым чипом от Intel стал Core i5-9600K со 130 проданными единицами. Однако, если в сфере процессоров AMD – явный лидер, то достичь тех же успехов в сегменте видеокарт компании не удавалось. Поэтому увеличение количества новостей о PlayStation 5 и Xbox Series X за последнее время несколько изменило ситуацию в пользу компании.
Обычно показатели Nvidia запредельные по сравнению с AMD. Однако последние данные о продажах видеокарт с Mindfactory показывают, что объем продаж Nvidia составил 2550 устройств, а AMD – 2120. В топ-10 самых популярных видеокарт вошли четыре представителя серии Radeon RX 5000, главный из которых – RX 5700 XT, проданный в количестве 810 единиц. Последнего немного опередил графический процессор GeForce RTX 2070 от Nvidia с 900 проданными экземплярами. Благодаря последним новостям о мощных видеокартах AMD в PS5 и XSX, геймеры проявили интерес к данному производителю и захотели приобрести нечто подобное, пусть даже на базе «старой» RDNA 1.