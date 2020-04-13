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Процессоры Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U готовятся задать жару Intel и в Lenovo этому рады

В Lenovo явно впечатлились мощью Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U. (Изображение: AMD)
В Lenovo явно впечатлились мощью Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U. (Изображение: AMD)
В ближайшее время Lenovo выпустит ноутбуки на процессорах Ryzen 7 4800U/Ryzen 5 4600U и ожидается, что они сокрушат все, что на данный момент предлагает Intel. Аккаунт производителя в соцсети Weibo демонстрирует на что способны новинки с чипами Ryzen 4000.
Alex Alderson | 13/04/2020
AMD Renoir ноутбуки

У AMD в этом году настоящий праздник: архитектура Renoir оказалась весьма и весьма производительной, что мы успели выяснить в обзоре Zephyrus G14. К нам на руки он попал  конфигурации с Ryzen 9 4900HS, но в Lenovo решили поведать нам о возмножностях моделей U-серии. Производитель уже подтвердил переход ряда моделей линейки ThinkPad на процессоры Ryzen 4000 и теперь в Lenovo решили подогреть интерес к новинкам, опубликовал результаты многопоточного теста грядущих ноутбуков на Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U.

Мы эти процессоры протестировать еще не успели, но в Lenovo утверждают, что Ryzen 5 4600U в среднем выдает 1300 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15. Такой результат позволит новому чипу уверенно превзойти всех конкурентов от Intel. Но еще больше интригует заявление Lenovo о том, что Ryzen 7 4800U способен в среднем держать отметку в 1550 баллов в том же бенчмарке. Кроме шуток - это уровень Core i9-9980HK.

В Lenovo, тем не менее, добавляют что это примерные значения, так как они были получены на инженерных образцах и, вероятно, в режимах повышенной производительности. Тем не менее, даже если в реальности производительность будет на 20% ниже, эти 6- и 8-ядерные чипы Ryzen 4000 U-серии по-прежнему будут выглядеть впечатляюще. Судя по всему, в Lenovo думают также, что прекрасно иллюстрируется постером, где дракон с цифрой 16 на груди доминирует над маленьким драконом с надписью 8.

Стоит также учесть, что результаты получены на ноутбуке Lenovo Xiaoxin Pro 13, о котором за пределами Азии никто и не слышал никогда. При этом, Pro 13 очень похож на текущие ThinkBook и IdeaPad, а значит не за горами тот момент, когда мы увидим процессоры Ryzen 4000 U-серии в ноутбуках данного производителя.

(Изображение: Weibo)
(Изображение: Weibo)

Источник(и)

Weibo via @9550pro.

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Alex Alderson, 2020-04-13 (Update: 2020-04-13)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 