Процессоры Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U готовятся задать жару Intel и в Lenovo этому рады

В ближайшее время Lenovo выпустит ноутбуки на процессорах Ryzen 7 4800U/Ryzen 5 4600U и ожидается, что они сокрушат все, что на данный момент предлагает Intel. Аккаунт производителя в соцсети Weibo демонстрирует на что способны новинки с чипами Ryzen 4000.

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У AMD в этом году настоящий праздник: архитектура Renoir оказалась весьма и весьма производительной, что мы успели выяснить в обзоре Zephyrus G14. К нам на руки он попал конфигурации с Ryzen 9 4900HS, но в Lenovo решили поведать нам о возмножностях моделей U-серии. Производитель уже подтвердил переход ряда моделей линейки ThinkPad на процессоры Ryzen 4000 и теперь в Lenovo решили подогреть интерес к новинкам, опубликовал результаты многопоточного теста грядущих ноутбуков на Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U.

Мы эти процессоры протестировать еще не успели, но в Lenovo утверждают, что Ryzen 5 4600U в среднем выдает 1300 баллов в многопоточном тесте Cinebench R15. Такой результат позволит новому чипу уверенно превзойти всех конкурентов от Intel. Но еще больше интригует заявление Lenovo о том, что Ryzen 7 4800U способен в среднем держать отметку в 1550 баллов в том же бенчмарке. Кроме шуток - это уровень Core i9-9980HK.

В Lenovo, тем не менее, добавляют что это примерные значения, так как они были получены на инженерных образцах и, вероятно, в режимах повышенной производительности. Тем не менее, даже если в реальности производительность будет на 20% ниже, эти 6- и 8-ядерные чипы Ryzen 4000 U-серии по-прежнему будут выглядеть впечатляюще. Судя по всему, в Lenovo думают также, что прекрасно иллюстрируется постером, где дракон с цифрой 16 на груди доминирует над маленьким драконом с надписью 8.