AMD SmartShift - это отличная технология, однако для большинства она так и останется недоступной
Мобильные процессоры AMD Ryzen 3 поколения выглядят лучшим конкурентным решением в борьбе с Intel, если говорить об ультрабуках и игровых ноутбуках. Грядущие Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H и Ryzen 9 4900H будут напрямую конкурировать с Intel Core i7/i9 H-серии, тогда как текущие Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H могли сравниться только с Intel Core i5.
Новые процессоры AMD Ryzen H-серии получат поддержку технологии SmartShift. Об этом компания говорила на CES 2020: SmartShift позволяет объединить энергопотребление ЦП и ГП в единый показатель, который будет регулироваться в зависимости от текущей нагрузки. Для сравнения, в стандартных современных ноутбуках лимиты энергопотребления процессора и видеокарты отдельные и фиксированы. Решение от AMD позволяет повысить производительность в некоторых играх до 10%, а также на 12% улучшить процессорную производительность без каких-либо дополнительных усилий.
Однако, главная проблема SmartShift заключается в том, что для работы этой технологии обязательно требуется процессор AMD Ryzen и дискретная видеокарта от AMD. Уже понимаете в чем дело, да? Зайдите на любой интернет-магазин и вы заметите, что подобных ноутбуков буквально единицы. Мы знаем о выходе всего одной модели с поддержкой данной технологии - Dell G5 15 Special Edition.
На CES 2020 мы спрашивали у представителей AMD, почему нельзя применить эту технологию и к моделям со связкой Intel-AMD или AMD-Nvidia, вроде грядущего Asus Zephyrus G14. По словам представителей компании, все дело в том, что данная технологи требует наличия контроллеров шины Infinity Fabric, которые имеются в современных видеокартах и процессорах AMD, ведь именно между ними и происходит "магия". Выходит, что если вдруг производители не начнут тоннами выпускать ноутбуки с начинкой только от AMD, технология SmartShift будет недоступной на 99% игровых моделей.