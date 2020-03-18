Korg и Moog сделали свои приложения для создания музыки бесплатными из-за ситуации с вирусом SARS-CoV-2
Вирус SARS-CoV-2, провоцирующий заболевание COVID-19 (coronavirus disease-2019), посеял панику по всему миру. Из-за введенного во многих странах карантина ближайшее время большинству из нас придется провести дома, где необходимо будет чем-то себя занять. Начинающему музыканту сложно придумать более удачную возможность для создания будущего хита, чем представилась сейчас, не так ли?
К счастью, парочка популярных приложений для создания музыки как раз стала бесплатной на некоторое время. Во-первых, это приложение Moog Minimoog Model D для iOS, которое отлично подойдет для создания танцевальных мелодий в стиле ретро. Оно является электронным прототипом аналогового синтезатора Minimoog Model D 70-х годов, который на протяжении многих лет использовался для написания и исполнения различных хитов, включая «Head Like a Hole» от Nine Inch Nails и «SOS» от Portishead.
Во-вторых, на некоторое время бесплатным стало приложение Korg Kaossilator: для пользователей Android специальное предложение продлится до 20 марта, а для пользователей iOS – до 31 марта. После этого приложение снова станет платным, а его цена, заметим, целых $20. Korg Kaossilator – это название реального портативного музыкального синтезатора, созданного в 2007 году, который содержал сотни звуковых эффектов от гитары до ударных. Также в нем была функция зацикливания; все вышеперечисленные возможности были перенесены в приложение.
Если у вас получится создать интересную мелодию с помощью одного из этих приложений, то почему бы не поделиться ссылкой на нее в разделе комментариев ниже? Ведь теперь у всех достаточно свободного времени, чтобы послушать ее, верно?