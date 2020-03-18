Ожидается, что Redmi K30 Pro будет не просто версией Redmi K30 на Snapdragon 865, а станет настоящей мечтой для всех техно-энтузиастов. Презентация новинки намечена на 24 марта.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

После нескольких месяцев ожидания, Xiaomi наконец анонсировала официальный выход Redmi K30 Pro. Релиз модели в Китае намечен на 24 марта и она обещает быть вовсе не простой модификацией Redmi K30 на Snapdragon 865. У Pro-версии смартфона будет выдвижная камера, благодаря которой аппарату не понадобится отверстие в дисплее, как у Redmi K30. Соответственно. дисплей новинки будет другой.

Кроме того, Redmi K30 Pro вполне может стать идеальным смартфоном для геймеров в 2020 году. В Xiaomi уже подтвердили, что в устройстве будет установлено 256 ГБ памяти стандарта UFS 3.1 и 12 ГБ ОЗУ LPDDR5. Производитель также заявляет, что в смартфоне будет присутствовать жидкостная система охлаждения, позволяющая минимизировать нагрев процессора.

За работу устройства будет отвечать батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт. Новинка сможет похвастаться даже аудио разъемом, который позволит наслаждаться качественным звуком с минимальной задержкой.

В особенной степени любителям игр понравится 120-Гц 6.67-дюймовый дисплей. Правда, в Xiaomi еще не уточняли AMOLED это или LCD.

Не уточняют в Xiaomi и доступность грядущей модели на международном рынке. Тем не менее, глава компании Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил наличие версии Redmi K30 Pro Zoom Edition, существование которой упоминалось ранее в этом месяце на XDA Developers.