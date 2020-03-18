Мнение | Xiaomi Redmi K30 Pro будет настоящим монстром среди смартфонов
После нескольких месяцев ожидания, Xiaomi наконец анонсировала официальный выход Redmi K30 Pro. Релиз модели в Китае намечен на 24 марта и она обещает быть вовсе не простой модификацией Redmi K30 на Snapdragon 865. У Pro-версии смартфона будет выдвижная камера, благодаря которой аппарату не понадобится отверстие в дисплее, как у Redmi K30. Соответственно. дисплей новинки будет другой.
Кроме того, Redmi K30 Pro вполне может стать идеальным смартфоном для геймеров в 2020 году. В Xiaomi уже подтвердили, что в устройстве будет установлено 256 ГБ памяти стандарта UFS 3.1 и 12 ГБ ОЗУ LPDDR5. Производитель также заявляет, что в смартфоне будет присутствовать жидкостная система охлаждения, позволяющая минимизировать нагрев процессора.
За работу устройства будет отвечать батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт. Новинка сможет похвастаться даже аудио разъемом, который позволит наслаждаться качественным звуком с минимальной задержкой.
В особенной степени любителям игр понравится 120-Гц 6.67-дюймовый дисплей. Правда, в Xiaomi еще не уточняли AMOLED это или LCD.
Не уточняют в Xiaomi и доступность грядущей модели на международном рынке. Тем не менее, глава компании Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил наличие версии Redmi K30 Pro Zoom Edition, существование которой упоминалось ранее в этом месяце на XDA Developers.
Одним словом, по игровым возможностям Redmi K30 Pro вполне может соперничать с Black Shark 3. Все остальные подробности мы с вами узнаем 24 марта на официальной презентации устройства.
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Weibo via Always Cyber. @xiaomishka