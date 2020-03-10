Владельцы Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили обновление MIUI 11, но это не Android 10

Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro – это странные модели: по сути, они стали плагиатом серии P30 Pro, застряв где-то между флагманским и средним классом. Поддержка ПО данных смартфонов намекает на то, что они относятся скорее к последнему, нежели к первому классу, а недавнее обновление еще сильнее убеждает нас в этом.

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Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro хороши в работе, но все равно тяжело отделаться от мысли, что это – странные смартфоны. В Китае обе модели – это по сути одно и то же устройство, т.к. продаются они под одним названием (примечание: иногда говорят, что аналог Mi Note 10 - не Mi CC9 Pro, а Mi CC9, однако Mi CC9 "адаптирован" как Mi 9 Lite для европейского рынка). Устройства слишком уж сильно напоминают Huawei P30 Pro, но наличие Snapdragon 730G мешает им войти в класс флагманов. Однако и к устройствам среднего класса серию Mi Note 10 отнести нельзя.

Еще одна странность состоит в том, что Xiaomi выпустила Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro на ОС Android 9.0 Pie+MIUI 11, хотя Mi 9 к тому моменту уже получил 10-ю версию Android. До сегодняшнего дня ситуация так и не изменилась (и, похоже, что измениться не скоро), так что Mi Note 10 продолжает ждать свой Android 10.

Сейчас Xiaomi рассылает обновления V11.0.8.0.PFDMIXM и V11.0.16.0.PFDEUXM для глобальной и европейской прошивок соответственно. На скриншотах ниже вы можете удостовериться, что это всего лишь патчи безопасности месячной давности – за февраль 2020 года.

Пока что Xiaomi не определила сроки выхода Android 10 для Mi Note 10, Mi Note 10 Pro или даже Mi CC9 Pro (модель для китайского рынка); но последний уже получил бета-версию Android 10, пусть даже это не показатель скорого выхода стабильной сборки.

Похоже, что Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro ограничатся второстепенной поддержкой программного обеспечения. Сегодняшнее «обновление» стало первым в этом году, т.к. январские патчи безопасности появились еще в декабре 2019 года. Если вы так и не получили уведомление об наличии обновления, то вы можете вручную загрузить V11.0.8.0.PFDMIXM и V11.0.16.0.PFDEUXM через соответствующие ссылки.