OnePlus пытается перещеголять Samsung, анонсировав целую линейку 5G-смартфонов

Сооснователь и генеральный директор OnePlus Пит Лау сказал, что вскоре компания представит линейку смартфонов, все устройства которой будут поддерживать 5G. Однако, если к топовым OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 вопросов нет, то в случае с предполагаемым OnePlus 8 Lite поддержка 5G остается под вопросом, учитывая высокие затраты на внедрение стандарта.

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Генеральный директор и один из основателей OnePlus, Пит Лау (Pete Lau), пообещал представить новую 5G-линейку смартфонов во время предстоящего мероприятия компании. OnePlus планирует стать вторым, после Samsung, производителем, который создаст целую линейку 5G-устройств. Напомним, что OnePlus тестирует 5G с 2016 года, а в 2018 году сооснователь компании Карл Пей (Carl Pei) объявил о планах выпустить OnePlus 7 Pro 5G и стать одним из первых производителей 5G-смартфонов.

Пит Лау отметил:

Это важный этап и для OnePlus, и для наших пользователей. Мы гордимся, что станем одним из первых производителей смартфонов, подготовивших целую линейку 5G к моменту нашего следующего мероприятия. OnePlus во многом стала первой с 5G, и этот раз не станет исключением».

Прогнозируется, что OnePlus представит три смартфона в этом году: OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 и, возможно, OnePlus 8 Lite. Первый из них станет флагманом, получив: процессор Snapdragon 865, 6.5-дюймовый дисплей Quad HD+ 120 Гц, четыре камеры (60+16+13 МП и 3D ToF-датчик), 8/12 ГБ ОЗУ, накопитель на 128/256 ГБ, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт; возможно, этот список пополниться защитой по стандарту IP68 и беспроводной зарядкой.

Все это, бесспорно, отличные характеристики, однако новые предложения OnePlus теряют свои уникальные торговые преимущества «доступных убийц флагманов». Высказываются опасения, что стоимость OnePlus 8 Pro может дойти до отметки $1000, учитывая затраты на внедрение 5G. Для сравнения, OnePlus 7 Pro 5G стоит $840.

Однако сам Пит Лау в интервью CNET опровергает такие слухи. Конечно, OnePlus 8 Pro будет премиальным смартфоном, но кроме него есть и другие модели, которые по-прежнему будут доступными в цене.

Что же касается предполагаемой версии OnePlus 8 Lite, то она вполне может получить процессор MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G, что позволит удержать ее ценник ниже $500. Пока что непонятно, будет ли OnePlus 8 Lite представлен вместе с двумя вышеупомянутыми смартфонами или его презентация пройдет отдельно. Несмотря на то, что Пит Лау утверждает, что вся линейка этого года будет поддерживать 5G, бюджетный вариант OnePlus 8 Lite все же может ограничиться 4G, чтобы снизить стоимость.

Ожидается, что новый модельный ряд OnePlus будет представлен в середине апреля.