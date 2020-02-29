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Рынок беспроводных зарядных устройств через 5 лет достигнет отметки 71 миллиард долларов

Рынок беспроводной зарядки в ближайшие 5 лет ждет бурное развитие. (Источник: Apple)
Рынок беспроводной зарядки в ближайшие 5 лет ждет бурное развитие. (Источник: Apple)
Сегодня беспроводная зарядка используется в основном в смартфонах и других портативных устройствах. Однако еще одной перспективной областью для применения данной технологии могут стать электромобили. Внедрение в эту сферу поможет увеличить стоимость рынка беспроводных зарядных устройств до 71.21 миллиардов долларов к 2025 году.
| 29/02/2020
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Беспроводная зарядка успела занять заметное место в мире смартфонов: большинство моделей премиум-класса поддерживают данную технологию. Однако последний обзор рынка предполагает, что будущее этой технологии может быть связано с автомобильной индустрией.

Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет электромобили перейдут от зарядки через кабель до беспроводных зарядных блоков (типа больших повербанков). Таким образом рынок различных типов зарядки (в т.ч. с использованием радиочастотных, индуктивных, резонансных, лазерных и микроволновых технологий) вырастет с 5.22 миллиардов долларов (показатель 2017 года) до 71.21 миллиарда к 2025 году.

С учетом радиочастотных технологий, в отчете упоминается полностью беспроводная зарядка, для которой не требуется специальная станция или блок. Прогнозируется, что рынок беспроводной зарядки также включит в себя аксессуары для ПК, устройства Интернета вещей (IoT) и носимую электронику.

В число основных компаний, которые помогут внедрить данную технологию в электронику, входят: Energizer Holdings, Integrated Device Technology, Murata, Qualcomm, Samsung, Texas Instruments, Powermat Technologies, WiTricity и Sony.

Источник(и)

Valuates Reports

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, 2020-02-29 (Update: 2020-02-29)

 