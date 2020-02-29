Некоторые пользователи отказываются покупать ноутбук, если у него, скажем, нет аудио разъема. Мы бы хотели попросить вас поделиться своими соображениями на этот счет - какие особенности заставят вас отказаться от покупки ноутбука?

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К сожалению, идеального ноутбука не существует. Даже если у вас совершенно неограниченный бюджет, всегда есть то, на что придется закрыть глаза: габариты, набор портов, вес, автономность, производительность и так далее. В данном обсуждении мы бы хотели узнать мнение наших читателей по поводу тех особенностей, которые они ищут в ноутбуках и, наоборот, какие их них могут заставить передумать совершать покупку.

Наиболее популярными запросами, как мы видим, являются порты HDMI и Thunderbolt 3, так как они удобны и попросту незаменимы для обеспечения мультимедийной составляющей. Для компьютерных энтузиастов и продвинутых пользователей больше важны широкие возможности апгрейда, в частности возможность замены оперативной памяти и накопителей. Возможность апгрейда позволяет купить младшую конфигурацию подешевле и затем самостоятельно доустановить нужные компоненты.

Если говорить о нас, то мы особое внимание уделяем прочности корпуса и качеству изготовления/материалов, ведь это напрямую влияет на длительность жизненного цикла модели. Хруст корпусных деталей при открытии/закрытии не только портит впечатление о ноутбуке, но также явно говорит о том, что в будущем это может привести к поломке в районе шарниров. Также мы ревностно относимся к поддержке зарядки через USB Type-C, наличие которой очень удобно в путешествиях и в дороге.

Ждем ваших комментариев ниже и заранее выражаем благодарность за каждый из них!.