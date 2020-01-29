Мнение | DxOMark почему-то оценил iPhone 11 Pro Max хуже, чем большинство других флагманов 2019 года
Время от времени DxOMark выдает довольно неоднозначные обзоры, с точкой зрения диаметрально противоположной всем другим источникам. Простой пример – камера OnePlus 7 Pro была оценена в 114 баллов, а теперь и селфи-камера iPhone 11 Pro Max получила неудовлетворительную отметку.
IPhone 11 Pro Max набрал в целом 91 балл в обзоре фронтальной камеры, что ставит его ниже таких флагманов, как: Huawei Nova 6 5G (100 баллов), Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99), Asus Zenfone 6 (98), Samsung Galaxy S10+ (96), Huawei Mate 30 Pro (93) и Google Pixel 3 (92).
IPhone 11 Pro Max получил 93 балла в категории фото и 90 баллов – за видеовозможности. И если во второй категории оценки всех вышеупомянутых смартфонов были примерно равны, то в тесте фото все перечисленные устройства превзошли IPhone 11 Pro Max – и этот результат явно притянут за уши.
Как вы могли наблюдать в обзорах камер флагманов на нашем сайте (ознакомьтесь с ними по этой и этой ссылке), мы предпочитаем оценивать сами фотографии. К счастью, DxOMark предоставляет возможность ознакомиться со снимками, которые едва ли подтверждают оценки, выставленные на сайте. Фото IPhone 11 Pro Max сравнивались со снимками Galaxy S10+ и Asus Zenfone 6, и, за исключением всего нескольких примеров, флагман Apple явно превзошел конкурентов.
Камеры IPhone 11 Pro Max известны своим динамическим диапазоном, экспозицией и детализацией. Конечно, иногда и у них возникают проблемы с шумами, но это все равно лучше, чем чрезмерное сглаживание, присутствующее на снимках S10+. К тому же цветопередача на снимках iPhone более точная, несмотря на то, что она имеет тенденцию отклоняться к более теплой стороне спектра.
Как всегда, заметим, что результаты DxOMark не следует воспринимать как непреложную истину, а обзор селфи-камеры iPhone 11 Pro Max – еще одно тому подтверждение.
Что вы сами думаете о возможностях селфи-камеры iPhone 11 Pro Max? Обязательно расскажите нам в комментариях ниже.